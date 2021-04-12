Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Servis midibüsü ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Giriş Tarihi: 12.4.2021 23:19

Servis midibüsü ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

DHA
Servis midibüsü ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

'nın İnegöl ilçesinde servis midibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sularında İnegöl ilçesi, Akhisar Mahallesi'nde 158 ile 159'uncu sokağın kesiştiği kavşakta meydana geldi. 159'uncu Sokak'ta seyir halinde olan Onur Bekler (24) yönetimindeki 16 S 6202 plakalı servis midibüsü, 158'inci Sokak üzerinde seyir halinde olan Rüstem Aslan (40) yönetimindeki 16 AFA 426 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonucu sürücüler yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Servis midibüsü ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA