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Giriş Tarihi: 12.4.2021

Şifa senden ya şafi

Şifa senden ya şafi
Edirne'deki Selimiye Camisi'nin minareleri arasına "Şifa Senden Ya Şafi" yazılı mahya asılması için 4 saatlik hummalı bur çalışma yürütüldü. Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kovid-19 salgını nedeniyle geçen yıl olduğu gibi bu yıl da sağlığa vurgu yapan mahyalar asılmasına karar verdi. 4 saat süren çalışmada önce mahya asılacak minareler arasına halatlar çekildi. Geçen yıl da bazı camilere 'Şifa Senden Ya Şafi' yazılı mahya asılmıştı.


Geçen yıl Bursa Ulu Cami'ye asılan 'Şifa Senden Ya Şafi' yazılı mahya...
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Şifa senden ya şafi
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