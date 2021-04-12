Diyanet fetvasına göre sigara dumanı orucu bozar mı? Oruçluyken sigara dumanı gelmesi orucu bozar mı, kaza gerekir mi?

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Giriş Tarihi: 12.4.2021 09:26 Son Güncelleme: 12.4.2021 09:34

Diyanet fetvasına göre ? , kaza gerekir mi?

Sigara dumanı orucu bozar mı? Oruçluyken sigara dumanı gelmesi orucu bozar mı, kaza gerekir mi?

İslam alemi açısından büyük önem taşıyan on bir ayın sultanı Ramazan ayının gelmesi ile birlikte vatandaşlar kendilerine farz kılınan oruç ibadetini yerine getirecekler. Oruç tutarken orucu bozan durumlar ve bozmayan şeyler ise tam bu noktada önem kazanıyor. Özellikle sigara konusu bu noktada araştırılırken sorusuna yanıt aranıyor. Bu kapsamda; ? İşte yanıtı..

Ramazan ayı boyunca Müslüman vatandaşlar için oruç tutmak farz kılınmıştır. Orucun temel unsuru; yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için oruç tutarken bu hususlara dikkat edilmesi gerekilmektedir. Ramazan ayının gelmesi ile birlikte de orucu bozan durumlar vatandaşların gündeminde yer alıyor. Özellikle sigara kullanımı, sigara dumanı gibi durumların oruç üzerindeki etkisi ibadetini yerine getirecek olan kişilerce sorgulanıyor. Bu kapsamda; ? Oruçluyken sigara dumanı gelirse oruç bozulur mu?

SİGARA DUMANI ORUCU BOZAR MI?

Oruçluyken istemsizce sigara dumanına maruz kalabilen vatandaşlar, bu durumun oruç ibadeti üzerindeki etkisi öğrenmek istiyor. Bu kapsamda; Diyanet konuya yönelik açıklama yaptı.

Sigara dumanı orucu bozar mı? Oruçluyken sigara dumanı gelmesi orucu bozar mı, kaza gerekir mi?

(Diyanet Cevabı)

" Orucun temel unsurunu; yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mutat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer." şeklinde cevap vermiştir.

Sigara dumanı orucu bozar mı? Oruçluyken sigara dumanı gelmesi orucu bozar mı, kaza gerekir mi?

Oruçlu bir kimsenin, bu örneklerde olduğu üzere sigara dumanına maruz kalması halinde orucu bozulmamaktadır. Ancak sigara içilen ortamda bilerek ve isteyerek kalmamak gerekmektedir.

Sigara dumanı orucu bozar mı? Oruçluyken sigara dumanı gelmesi orucu bozar mı, kaza gerekir mi?

Kaza Gerekir mi?

Oruçlu iken bilerek sigara içmek orucu bozmakta ve kaza gerektirmektedir. Sigara dumanına maruz kalınması durumunda ise oruç bozulmadığından kaza edilmesine gerek kalmamaktadır.

Sigara dumanı orucu bozar mı? Oruçluyken sigara dumanı gelmesi orucu bozar mı, kaza gerekir mi?

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Diyanet fetvasına göre sigara dumanı orucu bozar mı? Oruçluyken sigara dumanı gelmesi orucu bozar mı, kaza gerekir mi?
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