Diyanet fetvasına göre sigara dumanı orucu bozar mı? Oruçluyken sigara dumanı gelmesi orucu bozar mı, kaza gerekir mi?

İslam alemi açısından büyük önem taşıyan on bir ayın sultanı Ramazan ayının gelmesi ile birlikte vatandaşlar kendilerine farz kılınan oruç ibadetini yerine getirecekler. Oruç tutarken orucu bozan durumlar ve bozmayan şeyler ise tam bu noktada önem kazanıyor. Özellikle sigara konusu bu noktada araştırılırken oruçluyken sigara dumanı gelmesi orucu bozar mı sorusuna yanıt aranıyor. Bu kapsamda; sigara dumanı orucu bozar mı? İşte yanıtı..

Ramazan ayı boyunca Müslüman vatandaşlar için oruç tutmak farz kılınmıştır. Orucun temel unsuru; yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için oruç tutarken bu hususlara dikkat edilmesi gerekilmektedir. Ramazan ayının gelmesi ile birlikte de orucu bozan durumlar vatandaşların gündeminde yer alıyor. Özellikle sigara kullanımı, sigara dumanı gibi durumların oruç üzerindeki etkisi ibadetini yerine getirecek olan kişilerce sorgulanıyor. Bu kapsamda; sigara dumanı orucu bozar mı? Oruçluyken sigara dumanı gelirse oruç bozulur mu?

SİGARA DUMANI ORUCU BOZAR MI?

Oruçluyken istemsizce sigara dumanına maruz kalabilen vatandaşlar, bu durumun oruç ibadeti üzerindeki etkisi öğrenmek istiyor. Bu kapsamda; Diyanet konuya yönelik açıklama yaptı.