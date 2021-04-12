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Giriş Tarihi: 12.4.2021 13:43

'ta 'kaçakçılık' operasyonu: 64 gözaltı

Sekvan KÜDEN Sekvan KÜDEN
Şırnak'ta 'kaçakçılık' operasyonu: 64 gözaltı

'ta ve Habur Sınır Kapısı'nda, polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında, 64 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5-11 Nisan'da kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyonlar gerçekleştirdi.

Operasyonda 16,39 gram esrar, 11,42 gram metamfetamin, 2,83 skunk, 2,18 eroin, 1,19 gram bonzai, 1 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat, 3 bin 690 paket kaçak sigara, bin 172 adet cep telefonu, 104 şişe kaçak içki, 76 kaçak cep telefonu, 4 dijital bileklik, 4 dijital saat ve 4 dijital çakmaklık ele geçirilirken 64 şüpheli gözaltına alındı.

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Şırnak'ta 'kaçakçılık' operasyonu: 64 gözaltı
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