Şırnak'ta 'kaçakçılık' operasyonu: 64 gözaltı

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5-11 Nisan'da kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyonlar gerçekleştirdi.

Operasyonda 16,39 gram esrar, 11,42 gram metamfetamin, 2,83 skunk, 2,18 eroin, 1,19 gram bonzai, 1 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat, 3 bin 690 paket kaçak sigara, bin 172 adet cep telefonu, 104 şişe kaçak içki, 76 kaçak cep telefonu, 4 dijital bileklik, 4 dijital saat ve 4 dijital çakmaklık ele geçirilirken 64 şüpheli gözaltına alındı.