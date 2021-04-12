Siverek’in kırsal mahalleleri yeni yollara kavuşuyor

Kent merkezinde çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, kırsalda yaşayan vatandaşların yol kalitesini arttırmak amacıyla çalışmalara devam ediyor.

Bu kapsamda Karacadağ kırsalında çalışma yürüten Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipler, bölgenin nüfus olarak yoğun ve büyük mahalleleri arasında yer alan Kamışlı'da yol yapımına başladı.

Mahalledeki sokak ve ev bağlantılarında çalışma yapan ekipler, mahalle sakinlerini kış aylarında çamurdan yaz aylarında ise tozdan kurtarıyor.

Belediye Başkanı Ayşe Çakmak'ın talimatıyla aciliyet arz eden alanlarda çalışma yaptıklarını anlatan Kırsal Hizmetler Müdürü Erkan Aslanparçası, çalışmada sona gelindiğini söyledi.

Belirlenen program kapsamında çalışma yaptıklarını belirten Aslanparçası, "Zorlu arazi şartlarında mesai mefhumu gözetmeden çalışma yürütüyoruz. Çok sayıda iş makinesi ve araçla nüfus olarak yoğun ve aciliyet arz eden bölgelerde öncelikli olarak çalışma yapıyoruz. Hedefimiz merkezde yapılan çalışmaları kırsal alanda da yapmaktır. Halkımızı kış aylarında çamur deryasına dönen yaz aylarında ise tozdan arındırmaktır." diye konuştu.

Aslanparçası, çalışmanın tamamlanmasıyla program kapsamında zaman kaybetmeden ekiplerin başka mahallelere yönlendirildiğini belirtti.