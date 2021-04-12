Son dakika: "Allah'ım bu nasıl bir acı!" Üçüzleri ayıran katil zanlısı hakkında flaş gelişme!

SAVCI CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

Mahkeme başkanı yargılamanın sonuna gelindiğini belirterek Cumhuriyet savcısından esas hakkında mütalaasını vermesini istedi. Savcı mütalaasında olay günü Azmi Akkurt'un Nazmi Akkurt ile birlikte eğlenmeye gittiklerini. Alkol aldıktan kendi araçları ile giderken Lara Caddesi'nde park halindeki araca çarparak maddi hasarlı kazaya karıştıklarını. Kaza sonrası çıkan küfürlü kavga sonrasında 3 yerinden bıçaklanan Oğuzhan İzmirlioğlu hayatını kaybettiğini. Aynı olayda kendi ağabeyi Nazım Akkurt olmak üzere 5 kişiyi yaraladığını kaydetti. Savcı cinayet zanlısı Akkurt'un bir kişiyi kasten öldürmekten ve 5 kişiyi yaralamaktan 30 yıldan 50 yıla kadar cezalandırılmasını istedi.

NE OLMUŞTU?

Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi'nde eski Lara Yolu'nda 13 Ekim 2020'de saat 01.00 sularında meydana gelen olayda Azmi Akkurt'un kullandığı otomobil, park halindeki bir otomobile çarptı. Kazanın ardından çıkan kavgada sürücü Azmi Akkurt, yanında bulundurduğu bıçak ile kavga çıktı. Bıçaklı kavgada kalbinden ve bacağından bıçaklanan Oğuzhan İzmirlioğlu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Aynı olayda kendi ağabeyini de yalanmasına neden oldu.

ÜÇÜZLERİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Cinayeti sabah polislerden öğrenen Oğuzhan İzmirlioğlu'nun annesi Ayten, üçüzleri Mete ve Tolga İzmirlioğlu sinir krizleri geçirmişti Adli Tıp Kurumu morgunda cenazeyi teşhis etmeye giren Mete'nin çığlığı yürekleri dağladı. Anne Ayten İzmirlioğlu, "Allah'ım bu nasıl bir acı. Bize sabır ver" diye ağıt yakmıştı.