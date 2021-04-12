Son dakika: "Allah'ım bu nasıl bir acı!" Üçüzleri ayıran katil zanlısı hakkında flaş gelişme!

Antalya'da 13 Ekim 2020 tarihinde trafik kazasının ardından çıkan bıçaklı kavgada garsonluk yapan 22 yaşındaki Oğuzhan İzmirlioğlu'nu bıçaklayarak öldüren ve kendi ağabeyi ile birlikte 5 kişiyi yaralayan Azmi Akkurt'un (28) yargılandığı davanın 3. Duruşması görüldü. Müşteki ve sanık avukatlarıyla ailelerinin bulunduğu duruşmaya sanık Azmi Akkurt SEGBİS'te meydana gelen sorun nedeniyle katılamadı.
"TOPLUMA DERS OLSUN"
Olayda oğlu Oğuzhan'ı kaybeden anne Ayten İzmirlioğlu, Oğuzhan'ın üçüz olduğunu söyledi. Üçüzleri doğururken bir aspirin bile kullanmadan büyütüp bugünlere getirdiğini belirterek, "Ben üçüzlerimi 22 yaşına getirdim. Alkollü bir kişi gelip benim evladımı katletti. Topluma ders için en ağır şekilde cezalandırılsın." dedi.
SAVCI CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ
Mahkeme başkanı yargılamanın sonuna gelindiğini belirterek Cumhuriyet savcısından esas hakkında mütalaasını vermesini istedi. Savcı mütalaasında olay günü Azmi Akkurt'un Nazmi Akkurt ile birlikte eğlenmeye gittiklerini. Alkol aldıktan kendi araçları ile giderken Lara Caddesi'nde park halindeki araca çarparak maddi hasarlı kazaya karıştıklarını. Kaza sonrası çıkan küfürlü kavga sonrasında 3 yerinden bıçaklanan Oğuzhan İzmirlioğlu hayatını kaybettiğini. Aynı olayda kendi ağabeyi Nazım Akkurt olmak üzere 5 kişiyi yaraladığını kaydetti. Savcı cinayet zanlısı Akkurt'un bir kişiyi kasten öldürmekten ve 5 kişiyi yaralamaktan 30 yıldan 50 yıla kadar cezalandırılmasını istedi.
NE OLMUŞTU?
Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi'nde eski Lara Yolu'nda 13 Ekim 2020'de saat 01.00 sularında meydana gelen olayda Azmi Akkurt'un kullandığı otomobil, park halindeki bir otomobile çarptı. Kazanın ardından çıkan kavgada sürücü Azmi Akkurt, yanında bulundurduğu bıçak ile kavga çıktı. Bıçaklı kavgada kalbinden ve bacağından bıçaklanan Oğuzhan İzmirlioğlu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Aynı olayda kendi ağabeyini de yalanmasına neden oldu.
ÜÇÜZLERİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Cinayeti sabah polislerden öğrenen Oğuzhan İzmirlioğlu'nun annesi Ayten, üçüzleri Mete ve Tolga İzmirlioğlu sinir krizleri geçirmişti Adli Tıp Kurumu morgunda cenazeyi teşhis etmeye giren Mete'nin çığlığı yürekleri dağladı. Anne Ayten İzmirlioğlu, "Allah'ım bu nasıl bir acı. Bize sabır ver" diye ağıt yakmıştı.