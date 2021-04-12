Son dakika: Ankara'da CHP'li belediye umursamadı! 900 kişi evsiz kaldı... Mahallede kira tepkisi

'ARADAKİ MESAFE 10 METRE OLMALI'

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bu konuyla ilgili çok ciddi düzenlemeler yaptığını hatırlatan Tellioğlu, "En alttaki sorumlu ve yükümlü müteahhit, arsa sahibi veya yapı denetimi olduğu noktada ara düzenleyici ve işin itici lokomotif yürütücüsü de belediyelerdir. Bu noktada belediyeler, yapı envanterini, yapı planlamasını, imar planlamasını kendi şehirlerinin gerçeklerine, arazi yapılarının gerçeklerine uygun planlamalıdır. Kotlu ve arazi yapısı bozuk yapılarda çalışmak zordur. Burada sağlıklı bir yapı yapmak çok zordur. Siz 10 metre derinliktesiniz ve aranızdaki mesafe 3 metre. Normalde mühendislik hesaplamasında, 10 metre yükseklikte olan bir yerde aranızda 10 metre mesafe olması lazım ki sağlıklı bir istinat duvarı yapılabilsin. Dolayısıyla siz o yükseklik ve kot mesafesinde fore kazık gibi uygulamalar yapmadığınız sürece böyle bir yapı yapmanız uygun değildir" diye konuştu.