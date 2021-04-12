Son dakika: Günübirlik kumpas! Araç alıp satacaklar dikkat: Akılalmaz bahanelerle milyonluk vurgun

İstanbul genelinde internet üzerinden araç satan kişileri hedef alarak onlarla alıcı gibi irtibata geçen kişiler 8 kişiyi 1.5 milyon lira dolandırdı. İddiaya göre araç ilanı veren kişilerle irtibat kurup aracı almak istediğini söyleyen şüpheliler, kendilerine günü birlik ofis tutup aracını alacaları kişiyi oraya davet ediyorlardı. Orada bir süre pazarlık yapan şüpheliler notere gittiklerinde bir şekilde imzayı alıp vatandaşların aracını kendi üzerlerine geçişini sağlıyorlardı. Paranın ise banka da ya da teknik sorunlar yaşandı diyerek oyalıyorlardı. Bu yöntemle 8 kişinin aracını alıp tek bir lira dahi ödeme yapmadılar.