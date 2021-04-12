Son dakika haberi | Cihangir sapığı hakkında flaş gelişme! Görüntüler büyük tepki almıştı...

Son dakika haberi... Olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 12.00 sıralarında Beyoğlu Cihangir'de meydana geldi. İddiaya göre parkta elinde telefon ile yürüyen Finlandiyalı kadın, arkasından gelen kişinin saldırısına uğradı. Saldırgan ile boğazını sıkarak taciz ettiği kadın arasında boğuşma yaşandı.
Yaşanan boğuşmanın ardından saldırgan cebindeki bıçağı çıkararak kadının boğazına dayadı. Direndiği için saldırgan tarafından boğazı sıkılan genç kadının görüntüleri, sosyal medyada infiale neden olmuştu. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansımıştı.
Sosyal medyada tepki yağan görüntüleri inceleyen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında görüntülerden kimliği tespit edilen Berzan E.Ç.(19), polis ekipleri tarafından Sancaktepe'de bir çay bahçesinde yakalandı.
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TUTUKLAMAYA SEVK EDİLDİ
Yüzde 50 oranında zihinsel engelli olduğunu öne süren saldırgan Berzan Eren Ç. adliyeye sevk edildi. Emniyette suç kaydının bulunmadığı belirtilirken 7 yıl önce tacize uğradığı iddia edildi. Şüphelinin emniyetteki ilk ifadesinde "Çok pişmanım bir anlık gaflete kapıldım" dediği ileri sürüldü. Savcılık ifadesi ardından genç adam, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.