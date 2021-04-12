Son dakika haberi | Cihangir sapığı hakkında flaş gelişme! Görüntüler büyük tepki almıştı...

Son dakika haberi... Olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 12.00 sıralarında Beyoğlu Cihangir'de meydana geldi. İddiaya göre parkta elinde telefon ile yürüyen Finlandiyalı kadın, arkasından gelen kişinin saldırısına uğradı. Saldırgan ile boğazını sıkarak taciz ettiği kadın arasında boğuşma yaşandı.