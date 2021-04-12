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Giriş Tarihi: 12.4.2021 17:40 Son Güncelleme: 12.4.2021 17:53

SON DAKİKA HABERİ: ’de katliam gibi kaza! 3 ölü, 4 ağır yaralı

İHA
SON DAKİKA HABERİ: İzmir’de katliam gibi kaza! 3 ölü, 4 ağır yaralı

Son dakika haberi: ’in ilçesinde, süt kamyonu ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen feci trafik kazasında 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Bergama ilçesi Bölcek Kavşağı'nda meydana geldi. Murat T. idaresindeki 45 DM 958 plakalı Mercedes marka süt kamyonu, Bergama-Göçbeyli kara yolunda seyir halindeydi. İddialara göre, bu sırada, Uğur B. idaresindeki 35 ARV 46 plakalı Fiat Doblo marka hafif ticari araç anide ana yola çıktı ve kavşakta kamyonla çarpıştı.



CAN PAZARI YAŞANDI
Meydana gelen kazada tam bir can pazarı yaşandı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç takla attı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Bölgeye gelen sağlık ekipleri, hafif ticari araçtaki 3 kişinin hayatını kaybettiğini, sürücü dahil 4 kişinin ağır yaralandığını tespit etti. Kamyonun sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Araçtan çıkarılan yaralılar, olay yerindeki ambulanslarla hastanelere sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kamyon sürücüsü Murat T. jandarma tarafından gözaltına alındı.

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SON DAKİKA HABERİ: İzmir’de katliam gibi kaza! 3 ölü, 4 ağır yaralı
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