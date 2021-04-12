Son dakika: Üvey anne ve baba tutuklanmıştı! Hande Çinkitaş davasında flaş gelişme!

Yaşanan olaya ilişkin 'Canavarca hisle ya da acı çektirerek öldürme, altsoydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan baba Nezih Çinkitaş ve üvey anne Şehnaz Çinkitaş ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

SANIKLAR MAHKEME SALONUNDAYDI

İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Nezih Çinkitaş ve Şehnaz Çinkitaş cezaevinden getirildi. Hande Çinkitaş'ın annesi müşteki Handan Yılmazer ile taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Covid-19 tedbirleri kapsamında izleyiciler ile basın mensupları duruşma salonuna alınmadı.

TAHLİYE EDİLDİLER

Duruşma sonunda mahkeme, tutuklu sanıklar Nezih Çinkitaş ile Şehnaz Çinkitaş'ın tahliyesine karar verirken aynı zamanda sanıklar hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve konutunu terk etmeme şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanmasına da karar verdi.

'KIZIM VAHŞİCE KATLEDİLDİ'

Duruşma bitiminde anne Handan Yılmazer basına açıklamalarda bulundu. Acılı anne, "Üzgünüm. Hak etmiyordu benim kızım. Bunu hak etmedi. Yalan beyanlarla da adaleti de yanılttılar. Ben bunu beklemiyordum. Duygularım allak bullak. Benim kızım bunu hak etmedi. Vahşice katledildi benim kızım. Yapanlar serbest bırakılıp dışarıda geziyor. Böylelerini biz aramızda istemiyoruz. Şimdi yerinde rahat edemeyecek. Adalet istiyoruz artık. Kadınlara çocuklara kıyanları çıkarmasınlar. Onlara aramızda yer yok. Asla affetmiyorum." şeklinde konuştu.

'BİZ İTİRAZ EDECEĞİZ'

Müşteki avukatı Sarp Hasan Kocabey ise açıklamasında "Duruşma yaklaşık iki buçuk saat sürdü. Tutuklu sanıklar Şehnaz ve Nezih Çinkitaş'ın tahliyelerine karar verildi. Biz Hande'nin annesinin tarafı olarak bu iki kişinin cinayeti birlikte işlediklerine inanıyor ve bu tahliye kararına itiraz edeceğimizi bildiriyoruz." diyerek mahkemenin sanıklar hakkındaki tahliye kararına itiraz edeceklerini söyledi.