Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | İbrahim Zarap için hesap vakti! Görüntüler Türkiye’yi ayağa kaldırmıştı…
Giriş Tarihi: 12.4.2021 10:24 Son Güncelleme: 12.4.2021 10:25

| için hesap vakti! Görüntüler ’yi ayağa kaldırmıştı…

DHA
SON DAKİKA | İbrahim Zarap için hesap vakti! Görüntüler Türkiye’yi ayağa kaldırmıştı…

haberi:Tarihler 6 Mart’ı gösterdiğinde ’da tüm ’yi ayağa kaldıran bir vahşet yaşandı. isimli zorba, eski eşine sokak ortasında hunharca saldırdı. Cani adam, bugün kasten öldürmeye teşebbüs" ve "mala zarar verme" suçlarından 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakim karşısına çıktı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberi:Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, mağdur Emriye M. ile babası, annesi, kız kardeşi, avukatları, sanık avukatı ve kadın haklarını savunan sivil toplum kuruluşlarının üyeleri katıldı.

Sanık İbrahim Zarap, duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Kimlik tespitiyle başlayan duruşma, basına kapalı gerçekleştiriliyor.

-NE OLMUŞTU?-

Karşıyaka Mahallesi'nde 6 Mart'ta gece İbrahim Zarap, 5 yaşındaki kızını annesine götürmek için buluştuğu eski eşi Emriye M'yi darbetmişti. Başında ve yüzünde ezikler oluşan Emriye M. hastaneye kaldırılmış, gözaltına alınan Zarap "kasten öldürmeye teşebbüs"ten tutuklanmıştı.

Eşinden yaklaşık 3 yıl önce boşandığı öğrenilen kadının cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde çocuğunun gözü önünde darbedilmesi sosyal medyada tepki çekmişti.

Eski eşini daha önce de darbettiği ve bıçakla yaraladığı öne sürülen İbrahim Zarap'ın yaralama suçundan da yargılandığı ortaya çıkmıştı.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA | İbrahim Zarap için hesap vakti! Görüntüler Türkiye’yi ayağa kaldırmıştı…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA