Son dakika: İstanbul'daki dehşet anları kamerada! Tartıştığı adama sıktı, kavgayı ayırmak isteyen kişiyi vurdu!

Ancak kavganın sözlü olarak devam etmesi üzerine Mustafa K. bina girişinden belinden tabancayı çıkartarak Uğur Ş'nin üzerine koşmaya başladı. Bir süre sonra sokakta ateş açmaya başlayan yanlışlıkla kavgayı ayırmaya çalışan Taşdemir'i vurdu. Saldırı sonucunda ağır yaralanan Taşdemir hastaneye kaldırılırken, Mustafa K. ise olay yerinden kaçtı.