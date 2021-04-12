SON DAKİKA | İzmir’de feci kaza: 3 ölü 4 yaralı!

Son dakika haberi:Korkunç kaza İzmir'in Bergama ilçesi Bölcek Kavşağı'nda meydana geldi. Murat T. idaresindeki 45 DM 958 plakalı Mercedes marka süt kamyonu, Bergama-Göçbeyli kara yolunda seyir halindeydi. İddialara göre, bu sırada, Uğur B. idaresindeki 35 ARV 46 plakalı Fiat Doblo marka hafif ticari araç anide ana yola çıktı ve kavşakta kamyonla çarpıştı.