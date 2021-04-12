Son dakika: Ramazan ayında kafe ve restoranlar nasıl hizmet verecek? İçişleri Bakanlığı yanıtladı

Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüsle mücadele sürecinde yayımlanan yeni kısıtlama ve tedbirlere ilişkin genelgeler konusunda sıkça sorulan soruları cevapladı.

İçişleri Bakanlığı Ramazanın gelişiyle merak edilen "Ramazan ayı boyunca yeme- içme yerleri masada müşteri kabul edecekler midir?" sorusuna "Son Kabine toplantısı sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklandığı üzere Ramazan ayında yeme-içme yerleri paket servis esasına göre faaliyet gösterecek olup konuya ilişkin detaylar yarınki Kabine toplantısı sonrasında yayımlanacak Genelgemizde açıklanacaktır. Ayın tamamında olduğu gibi Ramazan'ın ilk günü olan 13.04.2021 Salı günü yeme-içme yerleri açık veya kapalı alanlarında masada müşteri kabul etmeyeceklerdir." şeklinde yanıt verdi.

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