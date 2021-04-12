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Giriş Tarihi: 12.4.2021 23:10 Son Güncelleme: 12.4.2021 23:20

Son dakika: ayında kafe ve restoranlar nasıl hizmet verecek? yanıtladı

Son dakika: Ramazan ayında kafe ve restoranlar nasıl hizmet verecek? İçişleri Bakanlığı yanıtladı

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin merakla beklediği Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. " ayında tam kapanma olacak mı?" sorusuna cevap veren Bakan Koca, Bilim Kurulu'nun kapsamlı ve alternatifli bir hazırlık yaptığını ve Kabine'ye bu önerileri sunacaklarını dile getirdi. Peki yarın başlayacak olan Ramazan ayı boyunca restoran ve kafeler hizmet verecek mi? merak edilen soruyu yanıtladı.

Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüsle mücadele sürecinde yayımlanan yeni kısıtlama ve tedbirlere ilişkin genelgeler konusunda sıkça sorulan soruları cevapladı.

İçişleri Bakanlığı Ramazanın gelişiyle merak edilen "Ramazan ayı boyunca yeme- içme yerleri masada müşteri kabul edecekler midir?" sorusuna "Son Kabine toplantısı sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklandığı üzere Ramazan ayında yeme-içme yerleri paket servis esasına göre faaliyet gösterecek olup konuya ilişkin detaylar yarınki Kabine toplantısı sonrasında yayımlanacak Genelgemizde açıklanacaktır. Ayın tamamında olduğu gibi Ramazan'ın ilk günü olan 13.04.2021 Salı günü yeme-içme yerleri açık veya kapalı alanlarında masada müşteri kabul etmeyeceklerdir." şeklinde yanıt verdi.

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Son dakika: Ramazan ayında kafe ve restoranlar nasıl hizmet verecek? İçişleri Bakanlığı yanıtladı
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