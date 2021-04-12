Tam kapanma olacak mı? Hafta içi ve hafta sonu uzun süreli sokağa çıkma yasağı ile tam kapanma kabine gündeminde mi?

Tam kapanma ile ilgili pek çok bilim insanından çeşitli açıklamalar geliyor. Bu nedenle de "tam kapanma olacak mı" sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Ramazan ayı başlamadan 3 kritik gelişme mevcut. İlki, bu akşam gerçekleştirilecek Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı. İkincisi yarın gerçekleştirilecek kabine toplantısı ve son olarak Ramazan öncesi yayımlanan son İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağı genelgesi. Buna göre, önümüzdeki günlerde tam kapanma olacak mı? İşte, genelge ile merak edilen detaylar...
RAMAZAN AYI TEDBİRLERİ GENELGESİ YAYINLANDI!
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Ramazan Ayı Tedbirleri" konulu genelge gönderdi.
Genelgeye göre, iftar ve sahur gibi kalabalık grupları bir araya getiren her türlü etkinliğe ve iftar çadırlarına müsaade edilmeyecek
Diyanet İşleri Başkanlığının duyurduğu Ramazan tedbirlerine uygun şekilde geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda teravih namazlarının evde kılınmasına devam edilecek
Fırınlardaki özel sipariş de dahil pide ve ekmek üretimi iftardan 1 saat önce sonlandırılacak, iftar saatine kadar sadece satış yapılabilecek, iftardan sonra da üretim, satış ve diğer hazırlık işlemleri devam edilecek
Ramazanı fırsat bilerek fahiş fiyat uygulaması yapan firma ve işletmelere yönelik denetimler artırılacak, aykırı hareket edenlere işlem yapılacak.
Ramazan ayının anlamına uygun şekilde yardımlaşma ve dayanışma için de geçirilmesine yönelik vali ve kaymakamlarca ilgili kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanacak
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Ramazan Ayı Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. Genelgede, mübarek Ramazan ayında, öteden beri uygulanması nedeniyle geleneksel hale gelen bazı davranış, etkinlik ve uygulamalar toplumsal hareketliliği artırdığından salgınla mücadele ve toplum sağlığı açısından risk oluşturacağı belirtildi.
Bu çerçevede, 12 Nisan 2021 Pazartesi günü kılınacak ilk teravihle beraber idrak edilecek mübarek Ramazan alınacak tedbirler şu şekilde sıralandı:
1. Vatandaşların toplu katılım gösterdiği iftar, sahur gibi kalabalık grupları bir araya getiren her türlü etkinliğe ve iftar çadırlarına müsaade edilmeyecek. Bu noktada son dönemlerde salgının yayılımında ev içi bulaşma oranının yüksekliği hususu da göz önünde bulundurularak vatandaşların iftar veya sahurlarda misafir kabul etmemeleri konusunda farkındalıklarını artıracak faaliyetler ve duyurulara önem verilecek.
2. Diyanet İşleri Başkanlığının duyurusuna uygun şekilde geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda teravih namazlarının evde kılınmasına devam edilecek. Öte yandan salgının oluşturduğu riskin artırılmaması açısından teravih namazı nedeniyle evler başta olmak üzere çeşitli yerlerde bir araya gelinmemesi gerektiği konusu vatandaşlarımıza sık sık duyurulacak.
3. Ramazan pidesi ve ekmek satışı ile ilgili olarak; Ramazan ayı süresince iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları ve yoğunluğun oluşturacağı riskin önlenmesi amacıyla fırınlardaki özel sipariş üretimi de dahil pide ve ekmek üretimi iftardan 1 saat önce sonlandırılacak ve iftar saatine kadar sadece satış yapılabilecek. İftardan sonra fırınlarda üretim, satış ve diğer hazırlık işlemlerine devam edilebilecek.
4. Ramazan ayının huzur ve güven ortamında geçmesi için her il kendi dinamiklerini değerlendirecek ve bu süreç içerisinde oluşması muhtemel yoğunluklar göz önünde bulundurularak il genelinde gerekli önlemler alınacak.
5. Ramazan ayı ile birlikte türbe ziyaretlerinde yaşanabilecek artış ve bu şekilde oluşabilecek kalabalıkların oluşturacağı riske karşı yetkili birimlerce fiziki mesafe kurallarının eksiksiz uygulanması başta olmak üzere gerekli önlemlerin alınması sağlanacak.
6. İftar vakitlerinin öncesinde oluşabilecek trafik yoğunluğu dikkate alınarak iftar saatinin en az 3 saat öncesinden itibaren belediyeler ile gerekli koordinasyon sağlanarak toplu taşımada kullanılan araç ve sefer sayılarının artırılması sağlanacak.
7. Ramazan ayı boyunca yoğunlaşan mezarlık ziyaretlerinin kontrollü olarak yapılabilmesi için mezarlıklara giriş ve çıkışlar ayrı olarak planlanacak, fiziki mesafe kuralı ve maske kullanımına ilişkin kontrollere ağırlık verilecek.
8. Ramazan ayı öncesinde/süresince alışveriş yoğunluğunun artabileceği göz önünde bulundurularak başta market ve pazar yerleri olmak üzere kalabalıkların oluşabileceği alanlarda fiziki mesafe koşullarının korunmasına yönelik her türlü tedbir alınacak.
Bu kapsamda daha önce illere gönderilen genelgelerde belirtildiği üzere her AVM ve semt pazarı için aynı anda kabul edilebilecek müşteri sayısının İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararı ile ayrı ayrı belirlenmesine ve denetimlerin buna göre gerçekleştirilmesine devam edilecek.
9. Ramazan ayını fırsat bilerek fahiş fiyat uygulaması yapan firma/işletmelere yönelik denetimler arttırılacak ve aykırı durumlarla karşılaşılması halinde gerekli adli/idari işlemler ivedilikle yapılacak.
10. İçerisinde barındırdığı şefkat ve merhamet duygularıyla birlikte bir sosyal sorumluluk ayı da olan Ramazan ayında Vali ve Kaymakamlarca ilgili kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanacak. Başta öksüz/yetim çocuklar olmak üzere ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlara her türlü desteğin verilmesi hususunda azami gayret gösterilecek.
11. Hepimizin birbirimize karşı sorumlu olduğu bu süreçte, salgının yayılım hızının kontrol altında tutulması ve ülke genelinde günlük vaka sayılarının tekrar düşürülebilmesi için alınan tedbir ve belirlenen kurallara toplumun tüm kesimlerince eksiksiz uyulması ve dinamik denetim modeli çerçevesinde geniş katılımlı, etkin, planlı ve sürekli/kesintisiz şekilde denetim faaliyetlerinin sürdürülecek.
Bu esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27'nci ve 72 'nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararlarının ivedilikle alınacak. Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek ve mağduriyete neden olunmayacak.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI AÇIKLAMASI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ramazan boyunca ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulayacaklarını bildirdi.
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.
"Elimizdeki veriler ve yaptığımız değerlendirmeler, bütün bunlar ışığında şu hususları milletimizle bugün paylaşma kararı aldık; Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21.00 ve sabah 05.00 olarak haftanın her günü devam edecektir. Kırmızı kategorideki illerde sadece pazar günü uygulanan hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması artık cumartesi ve pazar günü olarak sürecektir.
Buna karşılık lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın tüm Türkiye'de yüzde 50 kapasite ve belirlenen diğer kurallara uygun şekilde çalışabilecektir. Kapanma saati sonrası ve sokağa çıkma günlerindeki paket servis hizmeti mevcut haliyle devam edecektir."
RAMAZAN'DA YASAK VAR MI?
"Ramazan ayında ise hep birlikte biraz fedakarlık yapacağız." ifadesini kullanan Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:
"Bu mübarek ay boyunca ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulayacağız. Sadece ramazan ayı boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle sınırlandırılacaktır. Yine ramazan ayı boyunca ülke genelinde toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler gerçekleştirilemeyecektir. Bu uygulamadan etkilenecek lokanta ve kafe gibi işletmecilere mevcut desteklere ilave olarak bazı katkılar sağlayacağız.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GENELGESİ
İçişleri Bakanlığınca valiliklere gönderilen genelgede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bakımından çok yüksek riskli illerde kısıtlama Cuma saat 21.00'de başlayıp Pazartesi 05.00'te bitecek.
İçişleri Bakanlığı; Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak, bugün toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda, 81 ilin valiliğine, Kovid-19 tedbirleri kapsamında "Tedbirlerin Gözden Geçirilmesi" konulu genelge gönderdi.
Genelgede, yeni bir karar alınıncaya kadar illerin risk grupları şu şekilde yer aldı:
"Düşük risk grubunda yer alan iller Şırnak"
Orta risk grubunda yer alan iller Batman, Bitlis, Diyarbakır,
Hakkari, Mardin, Muş, Siirt,
Şanlıurfa, Uşak, Van.
Yüksek risk grubunda yer alan iller Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Bingöl, Burdur, Denizli, Hatay, Kahramanmaraş,
Kars, Kırşehir, Manisa, Tunceli.
Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt,
Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale,
Çankırı, Çorum, Düzce,
Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir,
Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta,
İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman,
Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli,
Yozgat, Zonguldak,
HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
Hafta içi 21.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek
Daha önceki genelgelerle risk gruplarına göre düzenlenen hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları yeniden düzenlenerek, hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatlerinde tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmasına devam edileceği belirtilen genelgede, şu bilgiler verildi:
"Hafta sonlarında, düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacak. Yüksek risk grubunda yer alan illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi günü saat 21.00'de başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde uygulanacak.
Çok yüksek risk grubunda yer alan illerde ise hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma günü saat 21.00'de başlayıp Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde uygulanacak.
Uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında daha önce illere gönderilen 'Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesinde' yer alan istisna/muafiyetler ile sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat edilmesine dair usul ve esasların uygulanmasına aynı şekilde devam edilecek. Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulama biçimine göre Cumartesi ve/veya Pazar günü market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çiçekçiler 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Yine belirtilen süre içerisinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler ve çiçekçiler telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebilecek."
Genelgeye göre, Cumartesi ve Pazar günü ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olabilecek. Lokanta, restoran, pastane ve tatlıcı tarzı iş yerleri, Cumartesi veya Pazar günü 10.00-20.00 saatlerinde paket servis faaliyetlerini sürdürebilecek.
Online sipariş firmaları da Cumartesi ve Pazar günü 10.00-24.00 saatlerinde siparişlerini teslim edebilecek.
"YÜZDE 50 KAPASİTE"
Tüm risk gruplarında yeme-içme yerleri (lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb.) ile dernek lokali, kıraathane, çay bahçesi gibi iş yerleri, Sağlık Bakanlığı Kovid-19 "Salgın Yönetimi ve Çalışma" rehberinde yer alan mesafe koşullarına (masalar ve koltuklar arası) göre açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde yüzde 50 kapasite sınırlaması ile mekanda bulunabilecek masa-koltuk sayısı ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı tespit edilecek.
HES kodu sorgulaması yapılarak, 07.00-19.00 saatlerinde müşteri kabul edebilecek. Bu iş yerlerinde aynı masada, düşük ve orta risk grubunda bulunan illerdeki iş yerlerinde en fazla 4 kişinin, yüksek ve çok yüksek risk grubunda bulunan illerdeki iş yerlerinde en fazla 2 kişinin aynı zamanda oturmasına izin verilebilecek.
Tüm risk gruplarında yeme-içme yerleri 19.00-21.00 saatlerinde paket servisi veya gel-al şeklinde, 21.00-24.00 saatlerinde ise sadece paket servis şeklinde, tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Cumartesi ve Pazar günleri ise 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis şeklinde hizmet verebilecek.
Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurullar, kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinlikler, nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, halı saha, yüzme havuzu gibi tesislerde daha önce illere gönderilen genelgede belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda süregelen uygulamaya aynen devam edilecek. Daha önce kısıtlama uygulanan yüksek ve çok yüksek risk grubunda bulunan illerde ise il hıfzıssıhha kurullarınca alınan karara göre uygulama belirlenecek.
İnternet kafe/salonu, bilardo salonu, lunapark, hamam, sauna, masaj salonu gibi yerler, süregelen uygulamaya uygun şekilde, düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan illerde yüzde 50 kapasite sınırına uymak ve HES kodu sorgulaması yapmak kaydıyla 07.00-19.00 saatlerinde faaliyette bulunabilecek. Çok yüksek risk grubunda bulunan 17 ilde ise il hıfzıssıhha kurullarınca alınan karara göre uygulama belirlenecek.