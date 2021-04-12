Tedbirlere uymayanlara kırmızı kart! Bağcılar Belediyesi'nden renkli etkinlik

Son dönemde güneşli havaların da geri gelmesiyle beraber Koronavirüs vaka sayılarında büyük bir artış yaşandı. Bağcılar Belediyesi, vaka sayılarındaki kritik artışın ardından salgınla mücadeleye dikkat çekmek amacıyla kent meydanında oldukça renkli bir çalışmaya imza attı. Belediyeye bağlı ekipler, virüs kostümü giyerek Bağcılar'ın en işlek caddesine indi. Kostümlü ekip, tedbirlere uyan vatandaşlara gül dağıtırken uymayanlara ise kırmızı kart göstererek önemli uyarılarda bulundu. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ve Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan'ın da katıldığı etkinlik vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

FARKINDALIK YARATMAYI HEDEFLİYORUZ



Etkinliğin ardından konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı "Biliyorsunuz İstanbul'daki vaka sayılarında önemli bir artış var. Biz de bu artışa dikkat çekmek amacıyla bu çalışmayı başlattık. Arkadaşlarımız kurallara uyanlara teşekkür edip gül verecek, uymayanlara ise kırmızı kart gösterip kuralları hatırlatacak. Aslında hatalar kişileri bağlar ama bu toplumu ilgilendiren bir olay, bu sebeple kul hakkına da giriliyor. Kimse kimsenin kul hakkına girmesin, kurallara uyulsun. Maske, mesafe hijyen diyoruz" ifadelerini kullandı.

ÇOK ŞAŞIRDIM



Etkinlik sırasında maske takmadığı için kırmızı kart gören Mehmet Karakuş "Maskenin ipi kulağımı acıtmaya başladığı için iki dakikalığına çıkarmıştım. O esnada virüsler gelip kırmızı kart gösterdi, çok şaşırdım. Tedbirleri hatırlattılar sağ olsunlar, durumun ciddiyetinin farkındayım artık daha dikkatli olacağım" diye konuştu