Tekirdağ İmsakiye ile iftar saati, sahur ve imsak vakti saat kaçta? İşte Ramazan İmsakiyesi 2021 Tekirdağ iftar ve sahur saatleri!

Cennet kapılarının açıldığı ve tüm İslam âleminin huzurla dolup taştığı bu mübarek ayda; Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2021 Ramazan İmsakiyesi içerisinde 13 Nisan Tekirdağ iftar ve sahur saati de belli olmuş oldu. Her sene olduğu gibi aynı heyecan ve huzurla karşılanan Ramazan ayında tüm Müslüman alemi ibadetlerine yönelirken binlerce kişi gece sahura kalkarak oruç ibadetlerini gerçekleştirmenin huzuruyla dolup taşıyor. Peki, 2021 Ramazan İmsakiyesi ile Bugün Tekirdağ'da iftar ve sahur saat kaçta? İşte Tekirdağ imsakiye takvimi ile iftar ve sahur saatleri…