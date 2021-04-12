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Haberler Yaşam Haberleri Tekirdağ İmsakiye ile iftar saati, sahur ve imsak vakti saat kaçta? İşte Ramazan İmsakiyesi 2021 Tekirdağ iftar ve sahur saatleri!
Giriş Tarihi: 13.4.2021 01:42

Tekirdağ İmsakiye ile iftar saati, sahur ve imsak vakti saat kaçta? İşte 2021 Tekirdağ iftar ve sahur saatleri!

Tekirdağ İmsakiye ile iftar saati, sahur ve imsak vakti saat kaçta? İşte Ramazan İmsakiyesi 2021 Tekirdağ iftar ve sahur saatleri!

Diyanet tarafından yayımlanan 2021 Tekirdağ imsakiye ile beraber İftar ve sahur saati de belli oldu. Faziletleri saymakla bitmeyecek kadar çok olan bu mübarek ayda büyük küçük demeden oruç tutmaya ve kendilerine farz kılınan bu ibadeti yerine getirmeye çalışan Müslüman alemi; an itibariyle adeta geri sayıma başladı. Tekirdağ’da sahur vakti ve iftar saat kaçta? Soruları ile araştırılan il il İmsakiye takvimi Diyanet İşleri resmi sitesi üzerinden duyurulmuştu. Ramazan ayının ilk günüyle beraber konuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Buna göre; Tekirdağ’da iftar ve sahur vakti saat kaçta? Ezan saat kaçta okunacak? İşte 2021 Tekirdağ

Cennet kapılarının açıldığı ve tüm İslam âleminin huzurla dolup taştığı bu mübarek ayda; Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2021 Ramazan İmsakiyesi içerisinde 13 Nisan Tekirdağ iftar ve sahur saati de belli olmuş oldu. Her sene olduğu gibi aynı heyecan ve huzurla karşılanan Ramazan ayında tüm Müslüman alemi ibadetlerine yönelirken binlerce kişi gece sahura kalkarak oruç ibadetlerini gerçekleştirmenin huzuruyla dolup taşıyor. Peki, 2021 Ramazan İmsakiyesi ile Bugün Tekirdağ'da iftar ve sahur saat kaçta? İşte Tekirdağ imsakiye takvimi ile iftar ve sahur saatleri…

Tekirdağ'da ilk imsak 4:56, iftar 19:54'te idrak edilecek. Tekirdağ'ın 30 günlük imsak ve iftar vakitlerinize aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

TEKİRDAĞ İMSAKİYE 2021

Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. gün: 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. gün: 15 Mayıs Cumartesi

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR VE İL İL İMSAK İFTAR VAKTİ ŞÖYLE;

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13 Mayıs'ta ilk imsak ve iftar vakitleri:

İstanbul İmsak Vakti: 4:50

İstanbul İftar Vakti: 19:48

Ankara İmsak Vakti: 4:38

Ankara İftar Vakti: 19:31

İzmir İmsak Vakti: 5.05

İzmir İftar Vakti: 19:52

İL İL İMSAKİYE İÇİN TIKLAYINIZ

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Tekirdağ İmsakiye ile iftar saati, sahur ve imsak vakti saat kaçta? İşte Ramazan İmsakiyesi 2021 Tekirdağ iftar ve sahur saatleri!
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