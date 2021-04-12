Teravih namazı en az kaç rekat kılınır? Teravih namazı rekatları ve evde teravih namazı kılınışı

Diyanet'in yaptığı açıklamayla, koronavirüs önlemleri kapsamında bu yıl da teravih namazları evlerde kılınacak. Ancak teravih namazı rekâtları ve okunacak sureler konusunda kafası karışık olan vatandaşlar bilgilerini tazelemek için internete başvurdu. "Teravih namazı en az kaç rekât kılınır?" sorusu da bu bağlamda en çok merak edilenlerden biri oldu. İşte teravih namazı rekâtları hakkında en net bilgi

EVDE TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR KAÇ REKATTIR?

Mübarek üç ayların sonuncusu ve on bir ayın sultanı olan Ramazan ayı nihayet geldi. Vatandaşlar Ramazan için hem manen hem de madden tüm hazırlıklarını tamamlıyor. Oruç ve namaz hakkında bilgilerini tazelemek isteyen vatandaşlar en çok teravih ile ilgili konuları merak ediyor. Teravih namazı kaç rekâttır sorusuna ise cemaatle 20 rekâttır yanıtını verebiliriz.

TERAVİH EN AZ KAÇ REKÂT KILINIR?

Teravih namazı, iki rekâtta bir ya da dört rekâtta bir selam vererek toplam 20 rekâtta kılınır. Kişi sağlık durumuna göre iki ya da dört rekât şeklinde kılmayı seçebilir. Hasta veya yorgun olanlar 20 rekâta tamamlamakta güçlük çekiyorsa sekiz rekât olarak da kılabilirler. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur: "Faziletine inanarak ve mükâfatını umarak Allah rızası için ramazan gecelerini (teravih vb.) ibadetlerle geçiren kimsenin geçmiş günahları bağışlanır." (Buhari, Teravih, 1 (2008); Müslim, Namaz, 173 (759).