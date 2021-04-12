Teravih namazı en az kaç rekat kılınır? Teravih namazı rekatları ve evde teravih namazı kılınışı

Diyanet'in yaptığı açıklamayla, koronavirüs önlemleri kapsamında bu yıl da teravih namazları evlerde kılınacak. Ancak teravih namazı rekâtları ve okunacak sureler konusunda kafası karışık olan vatandaşlar bilgilerini tazelemek için internete başvurdu. "Teravih namazı en az kaç rekât kılınır?" sorusu da bu bağlamda en çok merak edilenlerden biri oldu. İşte teravih namazı rekâtları hakkında en net bilgi
EVDE TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR KAÇ REKATTIR?
Mübarek üç ayların sonuncusu ve on bir ayın sultanı olan Ramazan ayı nihayet geldi. Vatandaşlar Ramazan için hem manen hem de madden tüm hazırlıklarını tamamlıyor. Oruç ve namaz hakkında bilgilerini tazelemek isteyen vatandaşlar en çok teravih ile ilgili konuları merak ediyor. Teravih namazı kaç rekâttır sorusuna ise cemaatle 20 rekâttır yanıtını verebiliriz.
TERAVİH EN AZ KAÇ REKÂT KILINIR?
Teravih namazı, iki rekâtta bir ya da dört rekâtta bir selam vererek toplam 20 rekâtta kılınır. Kişi sağlık durumuna göre iki ya da dört rekât şeklinde kılmayı seçebilir. Hasta veya yorgun olanlar 20 rekâta tamamlamakta güçlük çekiyorsa sekiz rekât olarak da kılabilirler. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur: "Faziletine inanarak ve mükâfatını umarak Allah rızası için ramazan gecelerini (teravih vb.) ibadetlerle geçiren kimsenin geçmiş günahları bağışlanır." (Buhari, Teravih, 1 (2008); Müslim, Namaz, 173 (759).
İLK TERAVİH 2021 NE ZAMAN KILINACAK?
En çok merak edilenlerden biri de "İlk teravih ne zaman kılınacak?" sorusuyla karşımıza çıkıyor. 2021 Ramazan ayının ilk teravih namazı 12 Nisan gecesi kılınacak.
TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇA KADAR KILINIR?
Teravih namazı yatsı namazının son iki rekât sünnetinin ardından vitir namazına kadar kılınır. Yatsı namazından önce kılınması caiz değildir. Vaktinde kılınmayan teravih namazı ise sonradan kaza edilmez.
TERAVİH NAMAZI TEK BAŞINA KILINIR MI? DİYANET AÇIKLAMASI
Diyanet İşleri Başkanlığı, teravih namazının ferdi olarak da kılınabileceğini duyurdu. Hz. Peygamber'in (s.a.s) uygulaması ile teravih namazının cemaatle kılınması uygulaması sabittir ancak pandemi şartları gibi durumlarda tek başına da kılınabilir. Dileyen evinde ailesiyle kendi cemaatini de oluşturabilir.
TERAVİH NAMAZI KAÇ REKÂT
Hz. Peygamberimizin (s.a.s) kıldığı teravih namazlarının kaç rekât olduğu yönünde net bir bilgi bulunmamaktadır. Onun vitir dahil 23 rekât teravih namazı kıldığı konusunda rivayetler vardır (İbn Ebî Şeybe, el-Musannef, III, 395; Beyhakî, es-Sünenü'l-kübrâ, II, 698) Ancak bunlar daha sonra farklı değerlendirilmiştir. Bu sebeple Hz. Aişe'nin konuyla ilgili hadisinden ve Hz. Ömer'in teravihin cemaatle kılınmasına öncülük edişinden hareketle şöyle bir sonuca varıyoruz: Hz. Âişe'den, "Resûlullah (s.a.s.) Ramazan ayında, diğer aylarda görülmeyen bir gayrete girerdi. Ramazan'ın son on gününde ise çok daha fazla bir gayret gösterirdi. Son on günde, geceyi ihya eder, ailesini de uyandırırdı." (Buhârî, Fazlu Leyleti'l-Kadr, 5; Müslim, İtikâf, 7, 8) şeklinde bir rivayet söz konusudur.
Hz. Ömer zamanındaki cemaatle kılınan teravih namazlarının rekâtları konusunda yirmi ve on bir rekât şeklinde iki rivayet vardır (İbn Ebî Şeybe, el-Musannef, III, 392, 394). Kaynaklarımızda Hz. Ömer'in dönemiyle ilgili farklı rivayetler olmakla birlikte daha sonra teravihin yirmi rekât olarak yerleştiği ve günümüze kadar da cemaatle kılınarak böyle devam ettiği ifade edilmiştir (Bkz. İbnü'l-Hümâm, Feth, I, 485; Aynî, Umde, XI, 126-127; Mâverdî, el-Hâvî, II, 291; Şevkânî, Neylü'l-evtâr, III, 516, 521). Teravih namazı, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali dönemlerinden başlayarak günümüze kadar cemaatle yirmi rekât olarak kılınmıştır. Sahabeden kimse buna itiraz etmemiş ve âlimler tarafından da bu şekilde kabul edilmiştir. Günümüzde de teravih namazı cemaatle 20 rekât olarak kılınmaktadır.