Teravih namazı, her Ramazan ayında oruçlar açıldıktan sonra Müslümanların camilerde buluşması için bir vesile halini almıştır. Camide kadınlar ve erkekler ayrı yerlerde toplanarak hem ibadetlerini yerine getirir hem de dini sohbetlerle bilgilerini pekiştirir. Ancak bu yıl koronavirüs salgını sebebiyle teravih namazı evlerde kılınacak. Vatandaşlar teravih ile ilgili araştırma yaparken en çok "Teravih namazı farz mı, sünnet mi, vacip mi? Teravih namazı kılmak farz mı, nafile mi?" soruları üstünde duruyor.

TERAVİH NAMAZI FARZ MIDIR DİYANET AÇIKLAMASI

Teravih namazı, Ramazan ayında yatsı namazından sonra vitir namazından önce kılınan nafile namaza verilen isimdir. Hz. Peygamberimiz ashabıyla birlikte cemaat olarak ve tek başına bu namazı kılmıştır. "Teravih namazı farz mı, sünnet mi, vacip mi?" sorusuna yanıt olarak şunu söyleyebiliriz: Hz. Peygamber, "Kim inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek Ramazan namazını (Teravih) kılarsa, onun geçmiş günahları bağışlanır." (Buhârî, Salâtü't-Teravih, 1; Müslim, Salâtü'l-Müsâfirîn, 173) buyurarak teravih namazına teşvik etmiştir. Bu sebeple teravih namazı, erkek ve kadınlar için sünnet-i müekkededir.