Teravih namazı gece 12’den sonra kılınır mı? Teravih namazı ne zamana kadar kılınabilir?

12 Nisan akşamı ilk teravih namazı kılınacak. Vatandaşlar, 20 rekât süren teravih namazını eda etmek için ne kadar vakit olduğunu merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, "Teravih namazı ne zamana kadar kılınabilir?" sorusuna en doğru cevabı verdi. "Teravih namazı gece 12'den sonra kılınır mı?" tartışmasına son noktayı koydu.
TERAVİH NAMAZININ VAKTİ NE ZAMAN?
Bazı vatandaşlar, teravih namazını uyuduktan sonra gece kalkıp kılmak istemektedir. Bazıları ise sahurdan önce kılıp kılamayacaklarını merak etmektedir. Bu konuyla ilgili bilinmezleri açıklığa kavuşturan Diyanet İşleri Başkanlığı, teravih namazı vakti olarak yatsı namazı ile imsak vakti arasını göstermiştir.
TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇA KADAR KILINABİLİR?
Teravih namazı yatsı namazına tâbî bir sünnettir. Bu nedenle yatsı namazı kılındıktan sonra kılınır. Teravih namazı saati İstanbul için 21:13'te okunacak olan akşam ezanının ardından başlamaktadır. Bu saat itibariyle yatsı namazını kıldıktan sonra teravih kılınabilir. Teravih namazı ne zamana kadar kılınabilir sorusuna ise, Diyanet "imsak vaktine ve fecrin doğuşuna kadar" yanıtını vermektedir.
TERAVİH NAMAZI GECE 12'DEN SONRA KILINIR MI?
Bir sebeple teravih namazını yatsıdan hemen sonra kılamayan bir Müslüman, teravih namazını gece 12'den sonra kılabilir. Teravih namazı fecr vaktine kadar kılınabilir.