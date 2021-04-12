Teravih namazı gece 12’den sonra kılınır mı? Teravih namazı ne zamana kadar kılınabilir?

12 Nisan akşamı ilk teravih namazı kılınacak. Vatandaşlar, 20 rekât süren teravih namazını eda etmek için ne kadar vakit olduğunu merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, "Teravih namazı ne zamana kadar kılınabilir?" sorusuna en doğru cevabı verdi. "Teravih namazı gece 12'den sonra kılınır mı?" tartışmasına son noktayı koydu.

TERAVİH NAMAZININ VAKTİ NE ZAMAN?

Bazı vatandaşlar, teravih namazını uyuduktan sonra gece kalkıp kılmak istemektedir. Bazıları ise sahurdan önce kılıp kılamayacaklarını merak etmektedir. Bu konuyla ilgili bilinmezleri açıklığa kavuşturan Diyanet İşleri Başkanlığı, teravih namazı vakti olarak yatsı namazı ile imsak vakti arasını göstermiştir.