Teravih namazı nasıl kıldırılır? Teravih namazı müezzinliği nasıl yapılır?

TERAVİH NAMAZI BİTİNCE OKUNAN SALAVAT

Teravih namazı bitince 3 defa Salat-u Ümmiye" söylenir, yani: "Allahümme salli ala seyyidina muhammedin innebiyyil ümmiyyi ve ala alihi vesahbihi vesellim."

TERAVİH TESBİHİ

Ya hannân, ya mennân, ya deyyân, ya bürhân,

Ya zel-fadlı vel-ihsân, nerc-ül afve vel-gufrân,

Vec'al-nâ min utekâi şehr-i ramazan bi-hürmet-il Kur'ân.

TERAVİH NAMAZI KAÇ REKÂT

Hz. Peygamberimizin (s.a.s) kıldığı teravih namazlarının kaç rekât olduğu yönünde net bir bilgi bulunmamaktadır. Onun vitir dahil 23 rekât teravih namazı kıldığı konusunda rivayetler vardır (İbn Ebî Şeybe, el-Musannef, III, 395; Beyhakî, es-Sünenü'l-kübrâ, II, 698) ancak bunlar daha sonra farklı değerlendirilmiştir. Bu sebeple Hz. Aişe'nin konuyla ilgili hadisinden ve Hz. Ömer'in teravihin cemaatle kılınmasına öncülük edişinden hareketle şöyle bir sonuca varıyoruz: Hz. Âişe'den, "Resûlullah (s.a.s.) Ramazan ayında, diğer aylarda görülmeyen bir gayrete girerdi. Ramazan'ın son on gününde ise çok daha fazla bir gayret gösterirdi. Son on günde, geceyi ihya eder, ailesini de uyandırırdı." (Buhârî, Fazlu Leyleti'l-Kadr, 5; Müslim, İtikâf, 7, 8) şeklinde bir rivayet söz konusudur.

TERAVİH KAÇ REKAT KILINIR?

Hz. Ömer zamanındaki cemaatle kılınan teravih namazlarının rekâtları konusunda yirmi ve on bir rekât şeklinde iki rivayet vardır (İbn Ebî Şeybe, el-Musannef, III, 392, 394). Kaynaklarımızda Hz. Ömer'in dönemiyle ilgili farklı rivayetler olmakla birlikte daha sonra teravihin yirmi rekât olarak yerleştiği ve günümüze kadar da cemaatle kılınarak böyle devam ettiği ifade edilmiştir (Bkz. İbnü'l-Hümâm, Feth, I, 485; Aynî, Umde, XI, 126-127; Mâverdî, el-Hâvî, II, 291; Şevkânî, Neylü'l-evtâr, III, 516, 521). Teravih namazı, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali dönemlerinden başlayarak günümüze kadar cemaatle yirmi rekât olarak kılınmıştır. Sahabeden kimse buna itiraz etmemiş ve âlimler tarafından da bu şekilde kabul edilmiştir. Günümüzde de teravih namazı cemaatle 20 rekât olarak kılınmaktadır.