Teravih namazı nasıl kıldırılır? Teravih namazı müezzinliği nasıl yapılır?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, koronavirüs nedeniyle Ramazan ayında teravih namazlarının evlerde kılınmasının daha uygun olduğunu aktardı. Bu kararın ardından birçok vatandaş evde teravih namazı kılınışı için araştırmaya koyuldu. Teravih namazında müezzinlik, teravih namazı bitince okunan salavat, teravih tesbihi gibi konular çok araştırıldı. İşte "Teravih namazı nasıl kıldırılır?" sorusunun cevabı ve teravih namazı ile ilgili merak edilenler...
TERAVİH NAMAZI MÜEZZİNLİĞİ NASIL YAPILIR?
Teravih namazında müezzinlik yapmak için, müezzin olacak kişinin öncülüğünde yatsı namazına başlanır. Yatsının farzı öncesi kamet okunur. Farzından sonra 2 rekâtlık son sünnet kılınır. Son sünnetten sonra müezzin: "Subhanallahi vel hamdü lillehi vele ilehe illallahü vallahü ekber. vela havle vela guvvete ille billehil aliyyil azim." "Salli Ala Muhammed Salatü Teravihe Niyet" der. Cemaat teravih namazına niyetlenir ve namaza başlanır.
TERAVİH NAMAZI NASIL KILDIRILIR?
4'er ya da 2'şer rekât olarak kılınır. Her 4 veya 2 rekât arada bir kere "Salat-u Ümmiye" söylenir, yani: "Allahümme salli ala seyyidina muhammedin innebiyyil ümmiyyi ve ala alihi vesahbihi vesellim." okunur. Bu aralarda ilahi de okunabilir. Son teravih rekatından sonra "Salat-u Ümmiye" 3 defa söylenir. Daha sonra müezzin: Euzu Besmele'nin ardından "Rabbenâ âmennâ bi mâ enzelte vetteba'nâr resûle fektubnâ meaş şâhidîn" (Ali İmran 53) ayetini okur ve dua edilir.
Duanın ardından vitir namazı için müezzin: "Salli Ala Muhammed Salatü Vitre Niyet" der ve cemaat vitir namazına niyetlenir. İmama uyarak vitir namazı kılınır. Sonunda tesbihat yapılır ve namaz bitirilir.
Teravih 1. Rekât
Teravih namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır. Sırasıyla imam ve cemaat "Sübhaneke duası" okur, ardından imam "Euzü besmele" çeker ve "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure" veya "Zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Rükû ve secde yapılır.
Teravih 2. Rekât
İmam "Besmele, Fatiha ve Zammı sure" okur rükû ve secde yapılır ardından tahiyyata oturulur. İki rekât şeklinde kılınacaksa imam ve cemaat "Tahiyyat duası, Salli-Barik dualarıyla Rabbena duaları" okur ve selam verilir. Eğer 4'er rekât olarak kılınacaksa ilk tahiyyata oturulduğunda imam ve cemaat "Tahiyyat duası ve Salli, Barik duaları"nı okur sonra üçüncü rekâta kalkılır.
Teravih 3. Rekât
İmam ve cemaat Sübhaneke okur. Ardından yalnızca imam Euzü besmele, Fatiha ve Zammı sure okunur, rükû secdenin ardından dördüncü rekâta kalkılır.
Teravih 4. Rekât
Sadece imam "Besmele, Fatiha ve zammı sure" okur, rükû secde yapılır ve oturulur. Bu oturuşta herkes Tahiyyat duası, Salli-Barik ve Rabbena dualarını okuyarak sağ ve sol tarafa selam verilir. Teravih namazı toplam kaç rekât kılınacaksa rekatlarda sıralama bu şekilde devam eder. Teravih namazının ardından vitir namazı cemaatle kılınır.
TERAVİH NAMAZI BİTİNCE OKUNAN SALAVAT
Teravih namazı bitince 3 defa Salat-u Ümmiye" söylenir, yani: "Allahümme salli ala seyyidina muhammedin innebiyyil ümmiyyi ve ala alihi vesahbihi vesellim."
TERAVİH TESBİHİ
Ya hannân, ya mennân, ya deyyân, ya bürhân,
Ya zel-fadlı vel-ihsân, nerc-ül afve vel-gufrân,
Vec'al-nâ min utekâi şehr-i ramazan bi-hürmet-il Kur'ân.
TERAVİH NAMAZI KAÇ REKÂT
Hz. Peygamberimizin (s.a.s) kıldığı teravih namazlarının kaç rekât olduğu yönünde net bir bilgi bulunmamaktadır. Onun vitir dahil 23 rekât teravih namazı kıldığı konusunda rivayetler vardır (İbn Ebî Şeybe, el-Musannef, III, 395; Beyhakî, es-Sünenü'l-kübrâ, II, 698) ancak bunlar daha sonra farklı değerlendirilmiştir. Bu sebeple Hz. Aişe'nin konuyla ilgili hadisinden ve Hz. Ömer'in teravihin cemaatle kılınmasına öncülük edişinden hareketle şöyle bir sonuca varıyoruz: Hz. Âişe'den, "Resûlullah (s.a.s.) Ramazan ayında, diğer aylarda görülmeyen bir gayrete girerdi. Ramazan'ın son on gününde ise çok daha fazla bir gayret gösterirdi. Son on günde, geceyi ihya eder, ailesini de uyandırırdı." (Buhârî, Fazlu Leyleti'l-Kadr, 5; Müslim, İtikâf, 7, 8) şeklinde bir rivayet söz konusudur.
TERAVİH KAÇ REKAT KILINIR?
Hz. Ömer zamanındaki cemaatle kılınan teravih namazlarının rekâtları konusunda yirmi ve on bir rekât şeklinde iki rivayet vardır (İbn Ebî Şeybe, el-Musannef, III, 392, 394). Kaynaklarımızda Hz. Ömer'in dönemiyle ilgili farklı rivayetler olmakla birlikte daha sonra teravihin yirmi rekât olarak yerleştiği ve günümüze kadar da cemaatle kılınarak böyle devam ettiği ifade edilmiştir (Bkz. İbnü'l-Hümâm, Feth, I, 485; Aynî, Umde, XI, 126-127; Mâverdî, el-Hâvî, II, 291; Şevkânî, Neylü'l-evtâr, III, 516, 521). Teravih namazı, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali dönemlerinden başlayarak günümüze kadar cemaatle yirmi rekât olarak kılınmıştır. Sahabeden kimse buna itiraz etmemiş ve âlimler tarafından da bu şekilde kabul edilmiştir. Günümüzde de teravih namazı cemaatle 20 rekât olarak kılınmaktadır.