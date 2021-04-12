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Giriş Tarihi: 12.4.2021 11:05

namazı nasıl kılınır ve kaç rekat? Evde teravih namazı nasıl kıldırılır?

Teravih namazı nasıl kılınır ve kaç rekat? Evde teravih namazı nasıl kıldırılır?

İslam âlemi olarak mübarek ayına girmenin mutluluğu ve huzuru içerisindeyiz. 12 Nisan’ı 13 Nisan’a bağlayan gece müminler, sahura kalkarak ilk oruç için niyet edecekler. Mübarek Ramazan ayının en önemli ibadetlerinden birisi de camilerde kılınan namazıdır. Koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz yıl evlerde kılınan teravih namazı bu yıl da aynı şekilde devam edecek. Camilerin yolunu tutamayacak olan vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında ve kaç rekat? Evde teravih namazı nasıl kıldırılır soruları yer alıyor. Peki evde teravih namazı nasıl kılınır, kıldırılır, teravih namazı toplamda kaç rekattır? Namaz sırasında hangi dualar ve sureler okunur? İşte okunacak dualar ve sureler ile birlikte tüm detayları içeren evde teravih namazı kılınışı rehberi…

11 ayın sultanı mübarek ayı geldi çattı! Kur'an-ı Kerim ayetlerinin inmeye başladığı Ramazan ayında İslam dininin beş şartından biri olan oruç ibadeti milyonlarca Müslüman tarafından yerine getirilir. Ramazan başlangıcı öncesi arefe gecesi ise namazı eda edilecek. İçinde bulunduğumuz salgın durumu nedeniyle Ramazan ayının en önemli ibadetleri arasında yer alan teravih namazı evlerde kılınacak. Bu sebeple "Evde ve teravih namazı toplamda kaç rekattır?" soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Ramazan ayı boyunca kılınan "Teravih namazında hangi dualar okunur?" Konuyla ilgili hazırladığımız evde teravih namazı kılınışı rehberi içeriğimizden merak ettiğiniz bütün soruların yanıtına ulaşabilirsiniz. İşte teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır sorularının cevabı, adım adım teravih namazı kılınışı…

Teravih namazı nasıl kılınır ve kaç rekat? Evde teravih namazı nasıl kıldırılır?

EVDE TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR VE KAÇ REKÂT?

ayının ilk namazı bu akşam yatsı namazının ardından evlerde eda edilecek. Salgın nedeniyle camilerde cemaat ile birlikte kılınamayacak olan teravih namazı evlerde kılınacak. Bu namazı doğru bir şekilde kılmak isteyen kişiler ve kaç rekât sorusuna dair tüm ayrıntıları buradan okuyabilirler.

İşte adım adım kılınışı;

Teravih namazı nasıl kılınır ve kaç rekat? Evde teravih namazı nasıl kıldırılır?

TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?

namazı, ayında olmak üzere yirmi rekattan ibaret sünnet namazıdır. Teravih namazına Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) ve dört halife de devam etmiştir. Diğer namazlardan teravih namazının kılınışın bir farkı yoktur. Yani iki rekât bir namaz nasıl kılınıyorsa, mesela sabah namazının sünneti diyelim teravih namazının iki rekâtı o şekilde kılınır.

Teravih namazı nasıl kılınır ve kaç rekat? Evde teravih namazı nasıl kıldırılır?

Ondan sonraki bütün rekâtlar da bir birinin benzeridir. Sabah namazının iki rekat sünnetini veya farzını ölçü alabiliriz. namazı yatsı ile vitir arasında kılınmalıdır.

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Teravih namazı nasıl kılınır ve kaç rekat? Evde teravih namazı nasıl kıldırılır?
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