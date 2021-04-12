İslam âlemi olarak mübarek Ramazan ayına girmenin mutluluğu ve huzuru içerisindeyiz. 12 Nisan’ı 13 Nisan’a bağlayan gece müminler, sahura kalkarak ilk oruç için niyet edecekler. Mübarek Ramazan ayının en önemli ibadetlerinden birisi de camilerde kılınan teravih namazıdır. Koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz yıl evlerde kılınan teravih namazı bu yıl da aynı şekilde devam edecek. Camilerin yolunu tutamayacak olan vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında Teravih namazı nasıl kılınır ve kaç rekat? Evde teravih namazı nasıl kıldırılır soruları yer alıyor. Peki evde teravih namazı nasıl kılınır, kıldırılır, teravih namazı toplamda kaç rekattır? Namaz sırasında hangi dualar ve sureler okunur? İşte okunacak dualar ve sureler ile birlikte tüm detayları içeren evde teravih namazı kılınışı rehberi…

11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayı geldi çattı! Kur'an-ı Kerim ayetlerinin inmeye başladığı Ramazan ayında İslam dininin beş şartından biri olan oruç ibadeti milyonlarca Müslüman tarafından yerine getirilir. Ramazan başlangıcı öncesi arefe gecesi ise teravih namazı eda edilecek. İçinde bulunduğumuz salgın durumu nedeniyle Ramazan ayının en önemli ibadetleri arasında yer alan teravih namazı evlerde kılınacak. Bu sebeple "Evde teravih namazı nasıl kılınır ve teravih namazı toplamda kaç rekattır?" soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Ramazan ayı boyunca kılınan "Teravih namazında hangi dualar okunur?" Konuyla ilgili hazırladığımız evde teravih namazı kılınışı rehberi içeriğimizden merak ettiğiniz bütün soruların yanıtına ulaşabilirsiniz. İşte teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır sorularının cevabı, adım adım teravih namazı kılınışı…