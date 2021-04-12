Teravih namazı nasıl kılınır ve kaç rekat? Evde teravih namazı nasıl kıldırılır?

11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayı geldi çattı! Kur'an-ı Kerim ayetlerinin inmeye başladığı Ramazan ayında İslam dininin beş şartından biri olan oruç ibadeti milyonlarca Müslüman tarafından yerine getirilir. Ramazan başlangıcı öncesi arefe gecesi ise teravih namazı eda edilecek. İçinde bulunduğumuz salgın durumu nedeniyle Ramazan ayının en önemli ibadetleri arasında yer alan teravih namazı evlerde kılınacak. Bu sebeple "Evde teravih namazı nasıl kılınır ve teravih namazı toplamda kaç rekattır?" soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Ramazan ayı boyunca kılınan "Teravih namazında hangi dualar okunur?" Konuyla ilgili hazırladığımız evde teravih namazı kılınışı rehberi içeriğimizden merak ettiğiniz bütün soruların yanıtına ulaşabilirsiniz. İşte teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır sorularının cevabı, adım adım teravih namazı kılınışı…
EVDE TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR VE KAÇ REKÂT?
Ramazan ayının ilk teravih namazı bu akşam yatsı namazının ardından evlerde eda edilecek. Salgın nedeniyle camilerde cemaat ile birlikte kılınamayacak olan teravih namazı evlerde kılınacak. Bu namazı doğru bir şekilde kılmak isteyen kişiler teravih namazı nasıl kılınır ve kaç rekât sorusuna dair tüm ayrıntıları buradan okuyabilirler.
İşte adım adım kılınışı;
TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?
Teravih namazı, Ramazan ayında olmak üzere yirmi rekattan ibaret sünnet namazıdır. Teravih namazına Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) ve dört halife de devam etmiştir. Diğer namazlardan teravih namazının kılınışın bir farkı yoktur. Yani iki rekât bir namaz nasıl kılınıyorsa, mesela sabah namazının sünneti diyelim teravih namazının iki rekâtı o şekilde kılınır.
Ondan sonraki bütün rekâtlar da bir birinin benzeridir. Sabah namazının iki rekat sünnetini veya farzını ölçü alabiliriz. Teravih namazı yatsı ile vitir arasında kılınmalıdır.