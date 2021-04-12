Mübarek Ramazan ayının gelmesi ile birlikte oruç ibadetini yerine getirecek olan vatandaşlar aynı zamanda teravih namazını da kılmak istiyor. Bu ay içerisinde yapılacak önemli ibadetler arasında yer alan namaz kılmanın büyük sevabı olduğu bilinirken aynı zamanda Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş koronavirüs salgını nedeniyle teravih namazının camilerde cemaatle kılınmayacağını, evde tek başına ya da ev halkı ile kılınabileceğini açıkladı. Bu kapsamda; teravih namazı tekbiri nasıl getirilir? Teravih namazı kılarken tekbir nasıl getirilir?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu sene Ramazan ayında teravih namazının evde kılınacağı, camilerde cemaatle kılmanın mümkün olmadığını açıkladı. Koronavirüs nedeniyle 12 Nisan Pazartesi günü kılınacak olan namaz ile birlikte 13 Nisan Salı günü bu yılın ilk orucu tutulacak. Öte yandan teravih namazının vakti, yatsı namazının vaktidir ve yatsı namazının farzından sonra kılınır. Buna göre; teravih namazı tekbiri nasıl getirilir? Teravih namazı kılarken tekbir nasıl getirilir?

TERAVİH NAMAZI TEKBİRİ NASIL GETİRİLİR?

Niyet:

"Euzü Besmele" çekilerek teravih namazına niyet edilir. "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için teravih namazını kılmaya" diye niyet edilir ve sonra tekbir alınarak eller bağlanır.