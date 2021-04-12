Teravih namazı kılmanın sevabı ve fazileti çok büyüktür. Resulullah (sav) Efendimiz'e Ramazan ayında kılınan Teravih Namazı'nın fazileti sorulduğu zaman şöyle buyurdu: "Teravih Namazı'nı kılan bir mü'min kimse her gece Teravih kıldığı zaman başka hal alır." Bu bakımdan; özellikle namaz sırasında ve sonrasında okunacak olan dualar da büyük önem taşımaktadır. Buna göre; teravih namazından sonra okunan dua nedir? Teravih namazından sonra hangi dua okunur?
Koronavirüs nedeniyle bu yıl teravih namazı camilerde cemaat ile kılınamayacak olup vatandaşlar evlerinde tek başına ya da ev halkı ile ibadetlerini yerine getirebilirler. Bu kapsamda; teravih namazı öncesi ve sonrası okunacak dualar şu şekildedir;
TERAVİH NAMAZINDA OKUNAN DUALAR NELERDİR?
1-Teravihe başlamadan önce okunan dua:
Sübhâne zil-mülki vel-melekût.
Sübhâne zi'l-ızzeti vel-azameti vel cemâli vel-celâli vel ceberût.
Sübhân-el melikil mevcûd. Sübhânel melik-il ma'bûd.
Sübhân-el melikil hayy-illezî lâ yenâmü ve lâ yemût.
Sübbûhun, kuddûsün, Rabbünâ ve Rabb-ül melâiketi ver-rûh.
Merhabâ, merhabâ, merhabâ ya şehr-i Ramazân.
Merhabâ, merhabâ, merhabâ yâ şehr-el bereketi vel gufrân.
Merhabâ, merhabâ, merhabâ yâ şehr-et tesbîhi vet-tehlîli vez-zikri ve tilâvet-il Kur'ân. Evvelühû, âhıruhû, zâhiruhû, bâtınühû yâ men lâ ilahe illâhû. (Allahümme salli alâ Muhammed.)
Ramazan-ı şerif'in onbeşinden sonra, (merhabâ) yazılı olan yerler (Elvedâ) diye okunur.
İkinci rekattan sonra selam verince (Allahümme salli alâ Muhammed)
2-Teravih aralarında,her dört rekatın sonunda okunacak dua:
Allahümme salli alâ, seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammedin biadedi külli dâin ve devâin ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesîrâ. (Allahümme salli alâ Muhammed) En son dördüncü rek'at bitince üç defa okunup üçüncüde (kesîrân ve kesîrâ) denir.
3-Teravih namazı tamamlandıktan sonra okunacak dua(Elleri açıp 3 defa):
Yâ hannân, yâ mennân, yâ deyyân, yâ bürhân,
Yâ zel-fadli vel-ihsân, nerc-ûl afve vel-gufrân,
Vec'al-nâ min utekâi şehr-i ramazân bi-hürmet-il Kur'ân.
4-Vitr namazına başlamadan (ALLAHUMME SALLİ ALA MUHAMMED) denir.
TERAVİH NAMAZININ HÜKMÜ NEDİR?
Sözlükte rahatlatmak, dinlendirmek anlamlarına gelen tervîha kelimesinin çoğulu olan teravih, dinî bir terim olarak, Ramazan ayında, yatsı namazı ile vitir namazı arasında kılınan nafile namaz demektir.
Resûl-i Ekrem (s.a.s.) ashabıyla beraber cemaat hâlinde bu namazı kılmış, onların iştiyakını görünce farz olur endişesiyle cemaatle kılmayı terk ederek yalnız kılmaya devam etmiştir (Buhârî, Salâtü't-terâvîh, 1; Müslim, Salâtü'l-Müsâfirîn, 177-178). Yine Hz. Peygamber, "Kim inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek Ramazan namazını (Teravih) kılarsa, onun geçmiş günahları bağışlanır." (Buhârî, Salâtü't-Teravih, 1; Müslim, Salâtü'l-Müsâfirîn, 173) buyurarak teravih namazına teşvik etmiştir. Bu bakımdan teravih namazı, erkek ve kadınlar için sünnet-i müekkededir..
Teravih namazını dört rekâtta bir selam vererek kılmak caiz ise de, iki rekâtta bir selam vererek kılmak daha faziletlidir. Bu namazın her dört rekâtının sonunda bir miktar oturup dinlenmek müstehaptır. Bu dinlenmelerde tehlîl (lâ ilâhe illallah demek) ve salavât ile meşgul olunması uygundur..