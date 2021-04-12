Mübarek Ramazan ayının gelmesi ile birlikte oruç ibadetini yerine getirecek olmanın huzurunu yaşayan vatandaşlar Ramazan ayında kılınan teravih namazı hakkında da pek çok bilgiyi araştırıyor. Özellikle teravih namazında sonra okunan dua nedir, teravih namazından sonra hangi dua okunur gibi sorulara yanıt arayanların sayısı giderek artıyor. Namazın kılınmasının sevabının büyük olduğu bilinirken yatsı namazı sonrasında kılınan sünnet namazı olarak bilinen teravih namazından sonra okunan dua nedir? Teravih namazından sonra hangi dua okunur?

Teravih namazı kılmanın sevabı ve fazileti çok büyüktür. Resulullah (sav) Efendimiz'e Ramazan ayında kılınan Teravih Namazı'nın fazileti sorulduğu zaman şöyle buyurdu: "Teravih Namazı'nı kılan bir mü'min kimse her gece Teravih kıldığı zaman başka hal alır." Bu bakımdan; özellikle namaz sırasında ve sonrasında okunacak olan dualar da büyük önem taşımaktadır. Buna göre; teravih namazından sonra okunan dua nedir? Teravih namazından sonra hangi dua okunur?

TERAVİH NAMAZINDAN SONRA HANGİ DUA OKUNUR?

Koronavirüs nedeniyle bu yıl teravih namazı camilerde cemaat ile kılınamayacak olup vatandaşlar evlerinde tek başına ya da ev halkı ile ibadetlerini yerine getirebilirler. Bu kapsamda; teravih namazı öncesi ve sonrası okunacak dualar şu şekildedir;