Tırın altına girdi!

Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli Körfez İlçesi Sevindikli Gişeleri mevkiinde saat 14.30 sularında meydana gelen trafik kazasında, İstanbul istikametine gitmekte olduğu öğrenilen otomobil, bilinmeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıkarak kendisi ile aynı istikamette gitmekte olan tıra çarptı. Tırın altına giren ve hurdaya dönen aracı görenlerin haber vermesi ile olay yerine kısa sürede polis, itfaiye ve 112 ekipleri sevk edildi. İtfaiye yapmış olduğu müdahale sonucu araç içerisinde sıkışan sürücüyü çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yapılan kontrollerde, ismi henüz öğrenilemeyen sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemeler sonrası hurdaya dönen otomobil kurtarıcı ile oto parka çekildi. Kaza ile ile ilgili soruşturma başlatıldı.