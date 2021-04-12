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Haberler Yaşam Haberleri Tokat İmsakiye ile iftar vakti ve sahur saatleri! 2021 Tokat’ta iftar saati, sahur ve imsak vakti saat kaçta?
Giriş Tarihi: 12.4.2021 12:18

ile iftar vakti ve sahur saatleri! 2021 Tokat’ta iftar saati, sahur ve imsak vakti saat kaçta?

Tokat İmsakiye ile iftar vakti ve sahur saatleri! 2021 Tokat’ta iftar saati, sahur ve imsak vakti saat kaçta?

Diyanet İşleri Başkanlığı, resmi internet sitesi üzerinden imsakiye bilgilerini yayınladı. On bir ayın sultanı için milyonlarca kişide heyecan ve mutluluk yaşanırken, Tokat’ta iftar vakti ve sahur saatleri de merak konusu oldu. Ramazan ayının ilk günü sahura uyanarak oruç ibadetini yerine getirmek isteyenler Tokat sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta sorusuna cevap aramaya başladı. Ramazan İmsakiyesi ile 2021 Tokat iftar, sahur, imsak vakti bilgileri için ayrıntıları inceleyebilirsiniz. İşte, 2021 İmsakiye ile Tokat iftar saatleri ve sahur vakti!

Ramazan ayı bu yıl 13 Nisan Salı günü başlıyor. On bir ayın sultanı yine aynı coşku ve sevinç ile karşılanırken, il il imsakiye de yayınlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yayınlanan Ramazan İmsakiyesi ile Tokat'ta iftar vakti ve sahur saatleri belli oldu. Tokat'ta sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta sorusu cevabını bulmuş oldu. 2021 Tokat Ramazan İmsakiyesi ile Tokat iftar saati, sahur vakti ve imsak vakti bilgileri sabah.com.tr'nin imsakiye sayfası üzerinden öğrenebilirsiniz.

TOKAT İMSAKİYE İLE İFTAR VAKTİ VE SAHUR SAATLERİ 2021

Tokat Ramazan imsakiyesi ile iftar vakti ve sahur saatleri bilgilerini öğrenebilirsiniz. Diyanet'ten yayınlanan verileri göre Tokat iftar saati ve sahur vakti şöyle;

Tokat'ta ilk imsak 4:22, iftar 19:17'de idrak edilecek. Tokat'ın 30 günlük imsak ve iftar vakitlerinize aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

TOKAT İMSAKİYE 2021

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Tokat İmsakiye ile iftar vakti ve sahur saatleri! 2021 Tokat’ta iftar saati, sahur ve imsak vakti saat kaçta?
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