Tunceli’de Nisan’da kar şaşkınlığı

Tunceli'nin Pülümür İlçesi'nde sabah kar yağışı ile uyanan ilçe sakinleri şaşkınlıklarını gizleyemedi. Kar, ilçeyi adeta beyaza bürüdü.

Meteoroloji Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşeceği uyarısının ardından Tunceli'nin Pülümür İlçesi sabah saatlerinde kar yağışıyla uyandı. Bazı ilçelerde sağanak yağış etkili olurken, Pülümür İlçesi'ne Nisan ayında yağan kar ilçe sakinleri tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Kar yağışı nedeniyle Tunceli Valiliği koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve Karayolları Şube Şefliği ekipleri tarafından herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması amacıyla çalışma yürütüldüğü belirtildi.