Mahkeme kararını verdi! Ünlü fenomenler 'Kafalar'a büyük şok





5'ER YIL HAPSİLERİ İSTENİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonunda, grup üyeleri hakkında 7258 sayılı "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunlarının Düzenlenmesi Hakkındaki Kanunun 5 inci maddesine muhalefet ettikleri gerekçesiyle dava açılmıştı. Hazırlanan iddianamede, Atakan, Fatih ve Bilal'in "Kafalar" adı verdikleri sosyal medya sitesinde bir kanallarının bulunduğu, bu kanaldan video paylaşımı yaptıkları, "100.000 TL ile 1 gün geçirmek" adlı videolarında ise şüphelilerin yasa dışı bahis sitelerinden www.be...d.com adlı sitenin reklamını yaptıkları, grubun menajeri olan Arda'nın da videonun çekilmesi öncesinde üyelerle yaptıkları bu reklamda aracılığını yaptığı ve videoyu siteye yüklediği kaydedildi. Bu şekilde ortak suç işleme maksadıyla yasa dışı bahis oynatan bir sitenin reklamını yapan grup üyelerinin 5'er yıla kadar hapisleri isteniyordu.