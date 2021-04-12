Ünlü fotoğrafçı Ogün Aydın’dan fotoğraf sergisi

14 Nisan'da Kültür Bakanlığı Sergi Salonu'nda açılacak sergi, 25 Nisan tarihine kadar açık kalacak. Sergi pazartesi günleri hariç her gün 10.00 ile 17.00 arasında ziyaret edilebilecek.

Yaklaşık 6 yıldan beri kuş fotoğrafları çeken Aydın bugüne kadar Türkiye'de 393 adet kuş türü gözlemleyip fotoğrafını çekti. Aydın en son 1912 yılında Kars'ta görülen Yakalı Toyu'yu bile çekmeyi başardı. Serginin açılışı 14 Nisan'da saat 15.00 ile 18.00 arasında olacak.