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Haberler Yaşam Haberleri Uşak İmsakiye ile iftar vakti ve sahur saatleri! 2021 Uşak’ta iftar saati, sahur ve imsak vakti saat kaçta?
Giriş Tarihi: 12.4.2021 13:41

ile iftar vakti ve sahur saatleri! 2021 Uşak’ta iftar saati, sahur ve imsak vakti saat kaçta?

Uşak İmsakiye ile iftar vakti ve sahur saatleri! 2021 Uşak’ta iftar saati, sahur ve imsak vakti saat kaçta?

Diyanet İşleri Başkanlığı, resmi internet sitesi üzerinden imsakiye bilgilerini yayınladı. On bir ayın sultanı için milyonlarca kişide heyecan ve mutluluk yaşanırken, Uşak’ta iftar vakti ve sahur saatleri de merak konusu oldu. Ramazan ayının ilk günü sahura uyanarak oruç ibadetini yerine getirmek isteyenler Uşak sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta sorusuna cevap aramaya başladı. Ramazan İmsakiyesi ile 2021 Uşak iftar, sahur, imsak vakti bilgileri için ayrıntıları inceleyebilirsiniz. İşte, 2021 İmsakiye ile Uşak iftar saatleri ve sahur vakti!

Ramazan ayı bu yıl 13 Nisan Salı günü başlıyor. On bir ayın sultanı yine aynı coşku ve sevinç ile karşılanırken, il il imsakiye de yayınlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yayınlanan Ramazan İmsakiyesi ile Uşak'ta iftar vakti ve sahur saatleri belli oldu. Uşak'ta sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta sorusu cevabını bulmuş oldu. 2021 Uşak Ramazan İmsakiyesi ile Uşak iftar saati, sahur vakti ve imsak vakti bilgileri sabah.com.tr'nin imsakiye sayfası üzerinden öğrenebilirsiniz.

UŞAK İMSAKİYE İLE İFTAR VAKTİ VE SAHUR SAATLERİ 2021

Uşak Ramazan imsakiyesi ile iftar vakti ve sahur saatleri bilgilerini öğrenebilirsiniz. Diyanet'ten yayınlanan verileri göre Uşak iftar saati ve sahur vakti şöyle;

Uşak'ta ilk imsak 4:55, iftar 19:44'de idrak edilecek. Uşak'ın 30 günlük imsak ve iftar vakitlerinize aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

UŞAK İMSAKİYE 2021

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Uşak İmsakiye ile iftar vakti ve sahur saatleri! 2021 Uşak’ta iftar saati, sahur ve imsak vakti saat kaçta?
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