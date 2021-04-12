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Giriş Tarihi: 12.4.2021 16:45

Uyuşturucu operasyonlarında 23 kişi tutuklandı

ABBAS ÇAKAR
Uyuşturucu operasyonlarında 23 kişi tutuklandı

Valiliği, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlara ait rakamlar açıklandı. Yapılan açıklamada bir hafta da 113 kişinin gözaltın alındığı ve bunlardan 23’ünün tutuklandığı belirtildi.

Kocaeli Valiliği, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında, son bir haftada gerçekleştirilen operasyon ve çalışmalara ait rakamları, yazılı bir açıklama ile kamuoyuna duyurdu. Yapılan açıklamada, 5 Nisan ile 11 Nisan tarihleri arasında 57 ayrı operasyon ve çalışmada 113 kişinin gözaltına alındığı ve bunlardan 23'nün tutuklandığı, 3 kişinin ise adli kontrol şartı ile serbest kaldığı belirtildi. 87 kişinin ise alınan ifadeleri sonrası serbest kaldığı öğrenildi.

42 BİN 195 LİRA PARAYA EL KONULDU

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyon ve uygulamalarda ise 293 gram Esrar, 31 kök Hint Keneviri,845 gram Bonzai, 5 kilo 322 gram Metamfetamin, 55 sentetik hap, 2 Ecstasy, ile 2 gram Eroin ele geçirilirken, yapılan aramalarda ise 1 tüfek, 2 tabanca, 46 fişek, 4 hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen toplam 42 bin 195 lira paraya el konulduğu ifade edildi.

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Uyuşturucu operasyonlarında 23 kişi tutuklandı
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