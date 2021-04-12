Uzaklaştırma kararı kurtaramadı

Pendik'de 4 çocuk annesi Arzu İlhan Koca, ocak ayında yaşadığı şiddetten dolayı uzaklaştırma kararı aldırdığı ancak sonradan barıştığı ikinci eşi Göksal Koca tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Edinilen bilgiye göre Arzu İlhan Koca (39) ikinci eşi Göksal Koca (31) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Göksal Koca, 1.5 yaşındaki oğlunun annesi Arzu İlhan Koca'yı vücudunun çeşitli bölgelerinden bıçakladı. Annelerin sesini duyan çocuklar odaya gelince üvey baba Göksal Koca olay yerinden kaçtı. Eve çağrılan sağlık ekipleri Arzu İlhan Koca'yı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Arzu İlhan Koca hayatını kaybetti. Polis tarafından yakalanan Göksal Koca emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edildi. Koca 'Kasten Öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Talihsız kadının kızı Irmak Demir, "Annem öyle ölmeyi hak etmedi" diye konuştu.