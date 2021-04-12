Vali Yerlikaya: 65 yaş üstünün yüzde 81’i aşılandı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya "65 yaş üstü büyüklerimizin aşı olma oranı yüzde 81.2'ye ulaştı. 15 gün gibi kısa bir sürede ise 60-64 yaş grubundaki vatandaşlarımızın yüzde 46.4'ü aşılandı" dedi. Vali Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden İstanbul'da aşılanma oranlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Koronavirüsle mücadele en büyük gücün aşı olduğunu vurgulayan Vali Yerlikaya, şunları kaydetti: "İstanbulumuzda 1.doz 1 milyon 661 bin 10 ve 2.doz 1 milyon 153 bin 909 aşı yapıldı. Covid-19 ile mücadele kapsamında başlatılan aşılama çalışmalarında şu ana kadar birinci ve ikinci doz olmak üzere toplamda 2 milyon 814 bin 919, 60 yaş ve üzeri vatandaşlarımız aşısını yaptırdı. 65 yaş ve üstü büyüklerimizin aşı olma oranı %81,2'ye ulaştı. 15 gün gibi kısa bir sürede 60-64 yaş grubundaki vatandaşlarımızın %46,4'üne aşı yapıldı. 60-64 yaş arasındaki hemşerilerimizin aşı olmaları için randevu almalarını bekliyoruz."