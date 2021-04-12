Van Gölü fotoğrafı NASA yarışmasında finale kaldı

ABDHavacılık ve Uzay Ajansının (NASA) düzenlediği "Dünya Turnuvası" adlı çevrim içi fotoğraf yarışmasında, uzaydan çekilen Van Gölü fotoğrafı, finale kalan iki fotoğraftan biri oldu. "Dünya Turnuvası" adlı çevrim içi fotoğraf yarışması, bu yıl 8 Mart'ta 32 kareyle görücüye çıktı. Yarışmada, Van Gölü'nün uzaydan çekilen fotoğrafı ve "Hareketli Yıldızlar" başlıklı fotoğraf, finale kalan iki fotoğraf oldu. "earthobservatory. nasa.gov/tournament-earth" internet sitesindeki oylama, ABD yerel saatiyle bugün saat 12.00'de sona erecek.Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Van Gölü fotoğrafı için destek istedi. Twitter hesabından "Eşsiz bir doğal güzelliğe sahip Van Gölü'nün uzaydan çekilmiş ve mavinin her tonunun bulunduğu fotoğrafı, NASA'nın online yarışmasında finale kaldı" paylaşımında bulunan Emine Erdoğan, yarışmanın yapıldığı oylama linkine de yer verdi. Bu arada Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da fotoğraf için destek çağrısı yaptı.