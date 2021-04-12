On bir ayın sultanı Ramazan ayının gelmesi ile birlikte vitir namazı kılınışı da merak edilenler arasında yerini aldı. Teravih namazı sonrası kılınacak olan namaz olarak bilinen vitir namazı yatsı namazından sonra kılınmakla birlikte namazın her rekatında Fatiha ve ardından bir sure ya da birkaç ayet okunur. Hz. Peygamber (s.a.s.), "Vitir namazını yatsı namazı ile tan yerinin ağarması arasında kılın" (Ebû Dâvûd, Vitir, 1; Tirmizî, Salât, 220; İbnü'l-Hümam, Feth, I, 426) buyurmuştur. Buna göre; vitir namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır? Adım adım vitir namazı kılınışı ve bilgiler

Mübarek Ramazan ayının gelmesi ile birlikte oruç ibadetini yerine getirecek olan vatandaşlar aynı zamanda teravih namazı ve vitir namazı hakkında da bilgi sahibi olmak istiyor. Sevabı ve faziletinin büyük olduğu teravih ve vitir namazı nasıl kılınır sorusuna yanıt arayanların sayısı giderek artıyor. Hanefilere göre; üç rekatlı vacip bir namaz olarak bilinen vitir namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır? Adım adım vitir namazı kılınışı ve bilgiler

ADIM ADIM VİTİR NAMAZI KILINIŞI

Ramazan ayında kılınacak namazlar arasında yer alan vitir namazı nasıl kılınır, kaç rekattır sorularının yanıtları hakkında sorgulamalar başladı. 12 Nisan bu gece ilk sahur yapılacak ve 13 Nisan tarihinde bu yılın ilk orucu tutulmaya başlanılacak. Sevabı ve fazileti büyük olan vitir namazı kılınışı şu şekilde;