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Haberler Yaşam Haberleri Yozgat İmsakiye 2021 - Yozgat imsakiyesi ile sahur, imsak, iftar vakti saat kaçta? İşte tüm bilgiler
Giriş Tarihi: 13.4.2021 02:56 Son Güncelleme: 13.4.2021 02:56

İmsakiye 2021 - ile sahur, imsak, iftar vakti saat kaçta? İşte tüm bilgiler

Yozgat İmsakiye 2021 - Yozgat imsakiyesi ile sahur, imsak, iftar vakti saat kaçta? İşte tüm bilgiler

11 Ayın Sultanı -ı Şerif’in başlamasına artık saatler kaldı. İslam alemi için oldukça anlamı ve önemi bulunan bu güzel ayda Müslümanlar ilk sahura kalkacak ve imsak vakti öncesinde 2021 yılının ilk orucuna niyet edecek. Bu bağlamda ilimizde yaşayanlar “2021 Yozgat imsakiye” ile ilgili detayları merak ederek Yozgat sahur, imsak, iftar vakti saat kaçta? sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. “2021 ” ile sahur, imsak, iftar vakti saat kaçta? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

"Yozgat İmsakiye 2021" Ramazan ayına girmemize saatler kala, Yozgat'ta yaşayanlar tarafından merak edilerek Yozgat sahur, imsak, iftar vakti saat kaçta? soruları üzerinden araştırılıyor.

YOZGAT İMSAKİYE 2021

Yoğun olarak merak edilen Yozgat İmsakiye 2021 ile birlikte Yozgat sahur, imsak, iftar vakti saat kaçta? soruları yanıtları ve tüm detaylar



Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre, bu yıl Ramazan ayı 13 Nisan'da başlayacak. 12 Nisan Pazartesi gecesi ilk sahur kalkılacak ve 13 Nisan'da ilk oruç tutulmuş olacak.

Ramazan Başlangıcı: 13 Nisan

  • Arefe Günü: 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor.
  • Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe
  • Ramazan Bayramı 2. gün: 14 Mayıs Cuma
  • Ramazan Bayramı 3. gün: 15 Mayıs Cumartesi
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YOZGAT İMSAK VE İFTAR VAKTİ

13 Mayıs'ta ilk imsak ve iftar vakitleri:

  • Yozgat İmsak Vakti: 4:31
  • Yozgat İftar Vakti: 19:23
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Yozgat İmsakiye 2021 - Yozgat imsakiyesi ile sahur, imsak, iftar vakti saat kaçta? İşte tüm bilgiler
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