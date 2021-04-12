Zeytinburnu'nda sokaklar fesleğen kokusuyla baharı karşılıyor

Gelenek bozulmadı, Zeytinburnu'nda baharın müjdecisi yine fesleğen oldu. Zeytinburnu Belediyesi baharın gelişini bir klasik olan fesleğen dağıtımıyla kutladı. Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan vatandaşları balkonlarından selamlayan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, vatandaşları bahar kokulu fesleğen ile selamladı. Apartmanlardan sarkan sepetler fesleğenle doldu taştı. Başkan Arısoy'a fesleğen dağıtımı sırasında Ak Parti İlçe Başkanı Selami Delibalta, Mahalle Muhtarları, Belediye Meclis Üyeleri ve Başkan Yardımcıları eşlik etti.Pandemi kısıtlamaları nedeniyle hafta sonunu evde geçiren vatandaşlara fesleğenli bir sürpriz yapmak istediklerini belirten Başkan Arısoy, "Zeytinburnu'muz baharı fesleğen kokusuyla karşılamaya alışmış bir ilçemiz. Her ne kadar kısıtlamalı günler geçiriyor olsak da, geleneği bozmak istemedik. Fesleğenlerimizi aldık, balkondan sarkan sepetleri doldurmaya devam ediyoruz. Kısa sürede güzel günlere tekrar kavuşmak dileğiyle, şimdiden tüm hemşehrilerimizin Ramazan ayını kutluyorum" dedi.