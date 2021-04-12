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Giriş Tarihi: 13.4.2021 01:03 Son Güncelleme: 13.4.2021 01:03

- ile sahur, imsak, iftar vakti saat kaçta?

ZONGULDAK İMSAKİYE 2021 - Zonguldak imsakiyesi ile sahur, imsak, iftar vakti saat kaçta?

11 Ayın Sultanı -ı Şerif’in başlamasına artık saatler kaldı. İslam alemi için oldukça anlamı ve önemi bulunan bu güzel ayda Müslümanlar ilk sahura kalkacak ve imsak vakti öncesinde 2021 yılının ilk orucuna niyet edecek. Bu bağlamda Zonguldak ilimizde yaşayanlar “2021 Zonguldak imsakiye” ile ilgili detayları merak ederek Zonguldak sahur, imsak, iftar vakti saat kaçta? sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. “2021 ” ile Zonguldak sahur, imsak, iftar vakti saat kaçta? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

"Zonguldak İmsakiye 2021" Ramazan ayına girmemize saatler kala, Zonguldak'ta yaşayanlar tarafından merak edilerek Zonguldak sahur, imsak, iftar vakti saat kaçta? soruları üzerinden araştırılıyor.

ZONGULDAK İMSAKİYE 2021

Yoğun olarak merak edilen Zonguldak İmsakiye 2021 ile birlikte Zonguldak sahur, imsak, iftar vakti saat kaçta? soruları yanıtları ve tüm detaylar



Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre, bu yıl Ramazan ayı 13 Nisan'da başlayacak. 12 Nisan Pazartesi gecesi ilk sahur kalkılacak ve 13 Nisan'da ilk oruç tutulmuş olacak.

Ramazan Başlangıcı: 13 Nisan

  • Arefe Günü: 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor.
  • Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe
  • Ramazan Bayramı 2. gün: 14 Mayıs Cuma
  • Ramazan Bayramı 3. gün: 15 Mayıs Cumartesi
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ZONGULDAK İMSAK VE İFTAR VAKTİ

13 Mayıs'ta ilk imsak ve iftar vakitleri:

  • Zonguldak İmsak Vakti: 4:38
  • Zonguldak İftar Vakti: 19:37

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ZONGULDAK İMSAKİYE 2021 - Zonguldak imsakiyesi ile sahur, imsak, iftar vakti saat kaçta?
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