15 Temmuz şehitlerine büyük saygısızlık: İBB şehitlerin hatırasını yaşatan anıtı videodan silindi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi ısrarla 15 Temmuz hain darbe girişiminin izlerini silmeye devam ediyor. İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı için 'İstanbul Büyük Otogarı' kelimesini kullanan İBB yönetimi bu kez arşivlerin İSTELKOM tarafından dijitale çevrilmesini konu alan videoda İBB Saraçhane ana hizmet binası önünde yer alan 15 Temmuz şehitlerinin hatırası için yapılan balmumu anıtını kaldırdı. Sarçahane'nin havadan çekilen görüntülerine yer verilen video, şehitlerin Saraçhane'deki belediye binasının önünde bulunan süs havuzdan aldıkları abdestin yaşatıldığı balmumu anıtının çeşitli programlar vasıtasıyla kaldırılarak servis edildi.

Hain darbe girişiminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni işgale gelen FETÖ mensuplarına direnen kahramanların şehit olmadan önce süs havuzundan aldıkları abdesti gelecek nesillere aktarmak ve şehitlerin hatırasını yaşatmak için balmumundan yapılan anıtı silen İBB yönetimi daha önce de Fatih Sultan Mehmet Han'a ait olduğu iddia edilen portrenin İstanbul'a getirilmesiyle alakalı bir video klip hazırlamış ve Fatih Saraçhane'nin havadan çekilen görüntülerine yer verilmişti. Ancak video klipte 15 Temmuz Saraçhane şehitlerinin yer aldığı anıta yer verilmediği görülmüştü.

Öte yandan İBB yönetimim yine İBB'nin Yenibosna'da bulunan Halkla İlişkiler binasında oluşturulan 15 Temmuz Şehitler bölümünü göreve geldikten bir süre sonra kaldırmıştı. Şehitler anıtının bulunduğu yerde ise Yılbaşı ve Sevgililer Günü kutlamalarına yer vermişti.