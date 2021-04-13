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Giriş Tarihi: 13.4.2021

50 şüpheliye 4 gün ek gözaltı kararı

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
50 şüpheliye 4 gün ek gözaltı kararı
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından suç örgütü kurduğu ve yönettiği iddia edilen Sedat Peker ve grubuna yönelik büyük bir operasyon başlatılmıştı. Operasyonda Sedat Peker ile birlikte 63 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken 50 şüpheli bugün İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Adliyeye getirilen 50 şüpheli hakkında 4 gün ek gözaltı süresi talep edildiği öğrenildi. 4 günün sonunda 50 şüphelinin sorgularının yapılması amaçlı yeniden İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirileceği öğrenildi.
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50 şüpheliye 4 gün ek gözaltı kararı
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