Adet sonrası lekelenme orucu bozar mı? Adet öncesi ve sonrası gelen leke orucu bozar mı?

Her ay düzenli olarak kadınların regl kanaması yaşadığı bilinmektedir. Özellikle adet öncesi ve sonrası gelen lekelenme problemini de hemen hemen her kadın yaşamaktadır. Ancak mübarek Ramazan ayının gelmesi ve oruç ibadetinin yerine getirilecek olması ile birlikte bu konu hakkında araştırma yapan kadınların sayısı giderek artıyor. On bir ayın sultanı Ramazan ayında oruç tutacak olan kadınlar; adet bittikten sonra gelen leke orucu bozar mı, adet lekesi orucu bozar mı gibi pek çok önemli soru hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bu kapsamda; adet öncesi ve sonrası lekelenme orucu bozar mı?
Her ay düzenli olarak adet dönemi geçiren kadınlar zaman zaman lekelenme problemi de yaşayabilirler. Bilindiği üzere; bir kadının adet dönemi öncesinde gördüğü lekelenmeler adet hükmünde kabul edilir ve o andan regl gününün sonuna gelene kadar adetli sayılırlar. Buna göre; adet bittikten sonra gelen leke orucu bozar mı?
İşte adet lekesinin oruç üzerindeki etkisi ve bilgiler!
ADET BİTTİKTEN SONRA GELEN LEKE ORUCU BOZAR MI?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan bilgiye göre Kadınlar ay hâli (hayız) ve lohusalık (nifas) denilen özel hâllerinde namaz kılmazlar, oruç tutmazlar. Daha sonra tutamadıkları oruçlarını kaza ederler. Oruca niyetlenen bir kadın, gün içerisinde âdet görmeye başlarsa orucunu bozar, temizlenince bu günün orucunu da kaza eder (Merğînânî, el-Hidâye, II, 276). İftar vaktine kadar oruçlu gibi davranması doğru değildir. Ancak Ramazanın hassasiyetine riayet ederek başkalarının yanında yiyip içmemesi uygun olur.
ADET ÖNCESİ VE SONRASI GELEN AKINTI ORUCU BOZAR MI?
Her kadının âdet gördüğü gün sayısı eşit değildir. Bu süre Hanefîlere göre en az üç, en çok on gün olabilir. Âdet günlerinin süresi, daha önce yaşanmış tecrübelere göre belirlenir. Düzensiz kanamalarda, üç ile on gün arasındaki kanama âdet sayılıp, o günlerde oruç terk edilir. Daha sonra kaza edilir. On gün dolduktan sonra gusledilip, namaz ve oruca başlanır. İki âdet arasındaki temizlik süresi de 15 günden az olmaz.
Adet süresi içinde kanama 3 günün sonunda kesilmiş iki gün sonra yeniden gelmişse kadın yine de adetli sayılır. Kadının adetinin bitmesi için 10 günlük süre içinde akıntının bembeyaz olması gerekir. Pembe, kahverengi lekeler adetten sayılır ve oruç tutulmaz.
Âdet görmesi gecikmiş kızlar ne zaman mükellef olurlar?
Dinî hükümlerle mükellef olma, ergen olmakla başlar. Kızlar âdet görmekle büluğa ermiş yani ergen sayılırlar.
15 yaşına kadar ergenliğe ulaşmamış bir kız, 15 yaşını bitirdiği tarihten itibaren hükmen ergen ve mükellef sayılır (Mevsılî, el-İhtiyâr, II, 234-235; Tahtâvî, Hâşiye, 108; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 226).
Kadınlardan gelen beyaz ve kokusuz akıntı abdesti bozar mı?
Kadınlardan gelen; âdet, lohusalık ve özür kanı dışındaki akıntıların abdesti bozup bozmadığına dair Hz. Peygamber'den (s.a.s.) nakledilen bir bilgi bulunmamaktadır. Fıkıh kaynaklarında ise, erkek kadın ayırımı yapılmaksızın iki yoldan (önden ve arkadan) gelen her şeyin abdesti bozduğu ifade edilmektedir (Merğînânî, el-Hidâye, I,106; İbn Kudâme, el-Muğnî, I, 230; Nevevî, Ravda, II, 102; Kâsânî, Bedâî', I,24; İbn Cüzey, el-Kavânîn, 89).
Günümüzdeki tıbbî verilere göre sağlıklı her kadından beyaz ve kokusuz bir akıntı (rutûbetü'l-ferc) salgılanması normal bir durum olarak kabul edilmektedir. Bu akıntı rahimden değil, daha aşağıdan gelmekte, herhangi bir necis madde ile de karışmamaktadır. Bu nedenle temiz kabul edilen akıntı abdesti bozmadığı gibi çamaşıra bulaşması da namaza engel değildir (Kâsânî, Bedâî', I, 24; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, I, 305).