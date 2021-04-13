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Giriş Tarihi: 13.4.2021 09:15

'da 2 zehir tacirine 27 yıl 6 ay hapis

MEHMET AL
Alanya'da 2 zehir tacirine 27 yıl 6 ay hapis

'da 50 TL karşılığında eroin maddesi satan 2 zehir tacirine toplam 27 yıl 6 ay hapis ve 55 bin TL adli para cezasıyla cezalandırıldılar.

Alanya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklu yargılanan 2 kişi toplam 27 yıl 6 ay hapis ve 55 bin TL adli para cezasıyla cezalandırıldı.

Alanya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına Alanya L. Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Kerim Can Y, ve Oğuzhan L, mahkemeye SEGBİS vasıtasıyla katılırken sanık avukatları hazır bulundular.

15 Ağustos 2019 tarihli olayda Oğuzhan L.'in Sait isimli kişiye 0,35 gram gelen folyo içerisinde eroin maddesini 50 TL karşılığında sattığı, daha sonra Kerim Can Y. ile birlikte motosikletle bir liseye yaklaşan Oğuzhan L.'in Murat isimli kişiye 50 TL karşılığı 0,52 gram eroin maddesi sattığı tespit edildi.
Mahkemede Oğuzhan L. "Ben uyuşturucu satmadım. İçtiğim için de pişmanım" diyerek beraatini isterken Kerim Can Y. etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirtti.

Mahkeme heyeti, Oğuzhan L.'e uyuşturucu madde ticareti yapmak suçunu işlediği kanıtlandığından 11 yıl 18 ay hapis ve 25 bin TL adli para cezası, Kerim Can Y'e de15 yıl hapis ve 30 bin TL adli para cezasıyla cezalandırıldı.

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Alanya'da 2 zehir tacirine 27 yıl 6 ay hapis
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