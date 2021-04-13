Ali Doğan hayata tutundu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan 25 yaşındaki Rümeysa Ünlütaş, yüksek tansiyon hastalığı nedeniyle bebeğini 17 Eylül'de, İzmir'de bir özel hastanede, 29 haftalık olarak dünyaya getirdi. Rümeysa- Bahadır Ünlütaş çifti bebeklerine, Ali Doğan ismini verdi. Doktorlar bebeğin akciğerlerinin gelişmediğini belirledi. 117 gün kuvözde tedavi gören ve kasık fıtığı operasyonu olan Ali Doğan'ın tedaviler sonunda akciğerleri gelişti ve kilo almaya başladı. 2 kiloya ulaşmasının ardından 15 Ocak'ta taburcu edildi. Doktor Devran Demir "Prematüre bebeklerde tedavilere rağmen akciğer ve beyinlerinde kalıcı hastalıklar olabiliyor, ama Ali Doğan'da böyle bir şey olmadı. O mucize bir bebek" dedi. Anne Ünlütüş ise "Sağlığına kavuşacağına hep inandım" diye konuştu.