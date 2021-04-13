Alzaymır hastası yaşlı kadın çatıya çıktı, polis harekete geçti

İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesinde yaşayan Alzaymır hastası Safiye Çayır (78),yaşadığı 3 katlı binanın çatısına çıkarak kiremitleri onarmaya çalıştı.

Hasta kadını iremitlerin üzerinde gören mahalleli durumu hemen polise bildirdi. Olay yerine gelen İnegöl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, çatıya çıkarak yaşlı kadını ikna etmek yaklaşık 1 saat uğraştı. Çatının su sızdırdığını ve onarılması gerektiğini söyleyen yaşlı kadın, polis ekipleri tarafından ikna edilerek çatıdan indirildi.