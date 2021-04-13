Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Alzaymır hastası yaşlı kadın çatıya çıktı, polis harekete geçti
Giriş Tarihi: 13.4.2021 15:07

Alzaymır hastası yaşlı kadın çatıya çıktı, polis harekete geçti

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Alzaymır hastası yaşlı kadın çatıya çıktı, polis harekete geçti

'da 78 yaşındaki Alzaymır hastası Safiye Çayır 3 katlı binanın kiremit çatısına çıkınca korku dolu anlar yaşandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis yaşlı kadını çatıdan indirdi.

İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesinde yaşayan Alzaymır hastası Safiye Çayır (78),yaşadığı 3 katlı binanın çatısına çıkarak kiremitleri onarmaya çalıştı.

Hasta kadını iremitlerin üzerinde gören mahalleli durumu hemen polise bildirdi. Olay yerine gelen İnegöl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, çatıya çıkarak yaşlı kadını ikna etmek yaklaşık 1 saat uğraştı. Çatının su sızdırdığını ve onarılması gerektiğini söyleyen yaşlı kadın, polis ekipleri tarafından ikna edilerek çatıdan indirildi.

Gıda ve içecek Amazon Türkiye’de
Gıda ve içecek Amazon Türkiye’de
ARKADAŞINA GÖNDER
Alzaymır hastası yaşlı kadın çatıya çıktı, polis harekete geçti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA