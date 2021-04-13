‘Amerika’da okuyup Türkiye’ye hizmet edeceğiz’

Dünya genelinde yüz binlerce adayın öğrenci olmak için başvurduğu, Harvard ve Brown üniversiteleri, Bahçeşehir Koleji Diyarbakır Fen ve Teknoloji Lisesi'nden 3 öğrenciyi tam burslu olarak kabul etti. Nehir Toklu ve Dicle Ezgi Ekinci Harvard Üniversitesi'nde, Seyit Metin Barut ise Brown Üniversitesi'nde tam burslu okumaya hak kazandı. Öğrenciler, Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel ve Genel Müdür Özlem Dağ ile kolejin İstanbul'daki Nakkaştepe 50. Yıl Kampüsü'nde bir araya geldi. Enver Yücel, "Duygulandım ve kendilerine mektup yazdım. Zamanı gelince, okulu bitirip, bilim insanı olduklarında yazdığım mektupları açıp okumalarını istiyorum. Bu gençler bunun başarılabilir olduğunu gösteriyor. İmkân verildiğinde Türk gençleri büyük başarılara imza atıyorlar" dedi.Nehir Toklu "Uluslararası ilişkiler ve matematik planlıyorum. Rüyada gibiyim. Akademisyen olmak istiyorum" dedi. Brown Üniversitesi Bilgisayar Bilimi Bölümü'nden kabul alan Seyit Metin Barut "Yazılımcı olmak istiyorum. Türkiye'ye dönmek, buradaki insanlara yardımcı olmak, akademik hayatı desteklemek benim için çok önemli" diye konuştu. Dicle Ezgi Ekinci de biyomühendislik istediğine dikkat çekerek, "Türkiye'de akademisyenlik yapmak istiyorum. Oraya gidip Türkiye'yi gururla temsil edeceğiz" dedi.