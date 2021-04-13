Ankara İmsakiye 2021: Ankara İmsakiyesi ile iftar saati, sahur ve imsak vakti saat kaçta? İşte iftar ve sahur saatleri!

Cennet kapılarının açıldığı ve tüm İslam âleminin huzurla dolup taştığı bu mübarek ayda; Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2021 Ramazan İmsakiyesi içerisinde 13 Nisan Ankara iftar ve sahur saati de belli olmuş oldu. Her sene olduğu gibi aynı heyecan ve huzurla karşılanan Ramazan ayında tüm Müslüman alemi ibadetlerine yönelirken binlerce kişi gece sahura kalkarak oruç ibadetlerini gerçekleştirmenin huzuruyla dolup taşıyor. Peki, 2021 Ramazan İmsakiyesi ile Bugün Ankara'da iftar ve sahur saat kaçta? İşte Ankara imsakiye takvimi ile iftar ve sahur saatleri…
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Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre, bu yıl Ramazan ayı 13 Nisan'da başlayacak. 12 Nisan Pazartesi gecesi ilk sahur kalkılacak ve 13 Nisan'da ilk oruç tutulmuş olacak.
Ramazan Başlangıcı: 13 Nisan
Arefe Günü: 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor.
Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. gün: 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. gün: 15 Mayıs Cumartesi
İSTANBUL, ANKARA, İZMİR VE İL İL İMSAK İFTAR VAKTİ ŞÖYLE;
13 Mayıs'ta ilk imsak ve iftar vakitleri:
İstanbul İmsak Vakti: 4:50
İstanbul İftar Vakti: 19:48
Ankara İmsak Vakti: 4:38
Ankara İftar Vakti: 19:31
İzmir İmsak Vakti: 5.05
İzmir İftar Vakti: 19:52
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