Annesini öldürmüştü! Tedavi görecek

Kocaeli Kandıra İlçesi Balaban Mahallesinde 24 Şubat 2020 tarihinde meydana gelen olayda evde annesi Fatma Durmaz (64) ile birlikte yaşayan Emrah Durmaz (31), gece 04.00 sıralarında bir anda uyanarak, evde bulunan av tüfeği ile annesinin karın boşluğuna iki el ateş etti. Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine gelen Kandıra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Emrah Durmaz'ı gözaltına aldı. Kandıra Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Fatma Durmaz ise hayatını kaybetti. Durmaz, alınan ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AKIL SAĞLIĞI YERİNDE DEĞİL

Olayın ardından açılan davanın görülmesine Kocaeli 7.Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Emrah Durmaz SEGBİS sistemi ile katılırken müşteki ve taraf avukatları bizzat hazır bulundu. Adli Tıp Kurumundan istenen tutuklu sanık Emrah Durmaz hakkındaki aklı sağlığı hakkındaki raporun geldiği bildirildi. Durmaz'ın akıl sağlığını yerinde olmadığı bildirildi. Cumhuriyet Savcısı mütalaasında sanığın annesini öldürdüğünü, fakat bu cinayeti algı ve yönlendirme yeteneğini ciddi oranda kaybettiği için işlediğini ifade ederek sanık hakkında herhangi bir cezai yaptırım uygulanmaması gerektiğini ifade etti.

TEDAVİ ALTINA ALINMALI

Mahkeme heyeti Sanık Emrah Durmaz hakkında akli dengesinin yerinde olmaması sebebiyle herhangi biz ceza vermezken, rah Durmaz'ın yüksek güvenlikli bir sağlık kurumunda tedavi altına alınması karar verdi