Antalya iftar vakti saat kaçta? Antalya İmsakiye 2021 iftar saatleri ve bugün iftar saati vakitleri

Antalya imsakiye ve iftar vakitleri yayınlandı! Bugün ilk orucun tutulması nedeniyle, Antalya iftar saatleri ve Ramazan imsakiyesi her zamankinden daha fazla merak konusu oldu. Antalya merkez ve çevre ilçelerde yaşayan vatandaşlar, "Antalya iftar saat kaçta ve Diyanet imsakiye detaylarına göre 2021 iftar saatleri nasıl şekillendi" sorularının yanıtını araştırıyor. Aşağıda, Antalya iftar saati ve Ramazan imsakiyesi ile ilgili teferruatlı bilgiler yer almaktadır.
ANTALYA İMSAKİYE İLE İFTAR VAKTİ VE İMSAKİYE 2021
Akdeniz bölgesinde yer alan Antalya ilimiz 2021 Ramazan ayında yaklaşık 15 saat oruç tutuyor. Bugün sabaha 05.00'e doğru imsak ile başlayan ilk oruç bu akşam Antalya iftar saati içerisinde okunacak ezan ile birlikte tamamlanmış olacak. Diyanet'ten yayınlanan verileri göre Antalya imsakiye detayları ve iftar saatleri şöyle;
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takviminde de belirtildiği üzere, bu yıl Ramazan ayı 13 Nisan'da başladı. 12 Nisan Pazartesi gecesi ilk sahur kalkılacak ve 13 Nisan'da ilk oruç tutulmuş olacak.
Ramazan Başlangıcı: 13 Nisan
Arefe Günü: 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor.
Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. gün: 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. gün: 15 Mayıs Cumartesi
KONUMU VE SINIRLARI
Antalya ili Türkiye'nin güneybatısında 29° 20'-32°35' doğu boylamları ile 36° 07'-37° 29' kuzey enlemleri arasındadır. Güneyinde Akdeniz ve kuzeyinde denize paralel uzanan Toroslar ile çevrili olup, doğusunda Mersin, Konya ve Karaman, kuzeyinde Isparta ve Burdur, batısında Muğla illeri ile komşudur. İlin yüz ölçümü 20.177 km2 kadardır. Bu Türkiye yüz ölçümünün % 2.6'sı kadarına karşılık gelir. Akdeniz Bölgesi'nin batısında bulunan Antalya ili, bölge yüz ölçümünün ise % 17.6'sını oluşturur.