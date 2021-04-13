Antalya iftar vakti saat kaçta? Antalya İmsakiye 2021 iftar saatleri ve bugün iftar saati vakitleri

Antalya iftar vakti için kısa bir süre kaldı. Bu sene yaklaşık 15 saat oruç tutan Antalya'da yaşayan vatandaşlar, Antalya imsakiye ve iftar saatleri hakkında araştırma yapıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen ve bu senenin başında paylaşılan Diyanet 2021 Antalya imsakiye detaylarına göre, Antalya'dan iftar saatleri nasıl şekillendi ve bu Ramazan Antalya'da akşam ezanı saat kaçta okunuyor? İşte, 13 Nisan Antalya iftar vakti ve "iftar saat kaçta" sorusunun yanıtı...

Antalya imsakiye ve iftar vakitleri yayınlandı! Bugün ilk orucun tutulması nedeniyle, Antalya iftar saatleri ve Ramazan imsakiyesi her zamankinden daha fazla merak konusu oldu. Antalya merkez ve çevre ilçelerde yaşayan vatandaşlar, "Antalya iftar saat kaçta ve Diyanet imsakiye detaylarına göre 2021 iftar saatleri nasıl şekillendi" sorularının yanıtını araştırıyor. Aşağıda, Antalya iftar saati ve Ramazan imsakiyesi ile ilgili teferruatlı bilgiler yer almaktadır.

ANTALYA İMSAKİYE İLE İFTAR VAKTİ VE İMSAKİYE 2021

Akdeniz bölgesinde yer alan Antalya ilimiz 2021 Ramazan ayında yaklaşık 15 saat oruç tutuyor. Bugün sabaha 05.00'e doğru imsak ile başlayan ilk oruç bu akşam Antalya iftar saati içerisinde okunacak ezan ile birlikte tamamlanmış olacak. Diyanet'ten yayınlanan verileri göre Antalya imsakiye detayları ve iftar saatleri şöyle;