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Haberler Yaşam Haberleri Antalya iftar vakti saat kaçta? Antalya İmsakiye 2021 iftar saatleri ve bugün iftar saati vakitleri
Giriş Tarihi: 13.4.2021 13:13 Son Güncelleme: 13.4.2021 13:20

iftar vakti saat kaçta? Antalya İmsakiye 2021 iftar saatleri ve bugün iftar saati vakitleri

Antalya iftar vakti saat kaçta? Antalya İmsakiye 2021 iftar saatleri ve bugün iftar saati vakitleri

iftar vakti için kısa bir süre kaldı. Bu sene yaklaşık 15 saat oruç tutan Antalya'da yaşayan vatandaşlar, Antalya imsakiye ve iftar saatleri hakkında araştırma yapıyor. tarafından belirlenen ve bu senenin başında paylaşılan Diyanet 2021 Antalya imsakiye detaylarına göre, Antalya'dan iftar saatleri nasıl şekillendi ve bu Ramazan Antalya'da akşam ezanı saat kaçta okunuyor? İşte, Antalya iftar vakti ve "iftar saat kaçta" sorusunun yanıtı...

imsakiye ve iftar vakitleri yayınlandı! Bugün ilk orucun tutulması nedeniyle, Antalya iftar saatleri ve Ramazan imsakiyesi her zamankinden daha fazla merak konusu oldu. Antalya merkez ve çevre ilçelerde yaşayan vatandaşlar, "Antalya iftar saat kaçta ve Diyanet imsakiye detaylarına göre 2021 iftar saatleri nasıl şekillendi" sorularının yanıtını araştırıyor. Aşağıda, Antalya iftar saati ve Ramazan imsakiyesi ile ilgili teferruatlı bilgiler yer almaktadır.

ANTALYA İMSAKİYE İLE İFTAR VAKTİ VE İMSAKİYE 2021

Akdeniz bölgesinde yer alan Antalya ilimiz 2021 Ramazan ayında yaklaşık 15 saat oruç tutuyor. Bugün sabaha 05.00'e doğru imsak ile başlayan ilk oruç bu akşam Antalya iftar saati içerisinde okunacak ezan ile birlikte tamamlanmış olacak. Diyanet'ten yayınlanan verileri göre Antalya imsakiye detayları ve iftar saatleri şöyle;

Antalya iftar vakti saat kaçta? Antalya İmsakiye 2021 iftar saatleri ve bugün iftar saati vakitleri

'da ezan bu akşam ( akşamı) 19.37'de okunacak.

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Antalya iftar vakti saat kaçta? Antalya İmsakiye 2021 iftar saatleri ve bugün iftar saati vakitleri

'nın yayınladığı takviminde de belirtildiği üzere, bu yıl Ramazan ayı 'da başladı. 12 Nisan Pazartesi gecesi ilk sahur kalkılacak ve 13 Nisan'da ilk oruç tutulmuş olacak.

Ramazan Başlangıcı: 13 Nisan

Arefe Günü: 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor.

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Antalya iftar vakti saat kaçta? Antalya İmsakiye 2021 iftar saatleri ve bugün iftar saati vakitleri

Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. gün: 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. gün: 15 Mayıs Cumartesi

Antalya iftar vakti saat kaçta? Antalya İmsakiye 2021 iftar saatleri ve bugün iftar saati vakitleri

Diğer illere ait iftar vakitleri için tıklayınız

Antalya iftar vakti saat kaçta? Antalya İmsakiye 2021 iftar saatleri ve bugün iftar saati vakitleri

KONUMU VE SINIRLARI

ili Türkiye'nin güneybatısında 29° 20'-32°35' doğu boylamları ile 36° 07'-37° 29' kuzey enlemleri arasındadır. Güneyinde Akdeniz ve kuzeyinde denize paralel uzanan Toroslar ile çevrili olup, doğusunda Mersin, Konya ve Karaman, kuzeyinde Isparta ve Burdur, batısında Muğla illeri ile komşudur. İlin yüz ölçümü 20.177 km2 kadardır. Bu Türkiye yüz ölçümünün % 2.6'sı kadarına karşılık gelir. Akdeniz Bölgesi'nin batısında bulunan Antalya ili, bölge yüz ölçümünün ise % 17.6'sını oluşturur.

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Antalya iftar vakti saat kaçta? Antalya İmsakiye 2021 iftar saatleri ve bugün iftar saati vakitleri
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