Araç alışverişi cinayeti: 1 ölü, 2 yaralı

Adana'da araç alışverişi yüzünden çıkan kavgada Orhan Sükmen, Cihat Özdağ'ı (63) öldürürken kardeşi Cahit Özdağı da (54) yaraladı. Kavga sırasında yaralanan Orhan Sükmen ile olaya karışan arkadaşı Ahmet B. tutuklandı.

Olay Merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Cihat ve Cahit Özdağ (54) kardeşler, araç alışverişi nedeniyle husumet yaşadıkları öne sürülen Orhan Sükmen'in evine gitti. İki taraf önce tartıştı. Tartışma kısa sürede bıçaklı-sopalı kavgaya dönüştü. Cihat Özdağ, yanında getirdiği odunla Sükmen'i darp etmeye başladı.

Orhan Sükmen'in arkadaşı Ahmet B. (62), evin kapısını içeridekilerin üzerine kilitleyerek kaçtı. Orhan Sükmen de evden aldığı bıçakla Özdağ kardeşlere saldırdı. Kavgada Özdağ kardeşler bıçakla, Orhan Sükmen de başına aldığı odun darbeleriyle yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Cihat Özdağ tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olan Orhan Sükmen ile kavga sırasında evin kapısını kilitleyip kaçan Ahmet B. cinayet masası ekipleri tarafından gözaltına alındı. Orhan Sükmen ifadesinde, Özdağ kardeşlere borcu olmadığını, onların kendisine borcu olduğunu iddia etti. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.